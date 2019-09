Alcalde de CuliacÃ¡n serÃ¡ selectivo sobre a quÃ© reporteros darÃ¡ entrevistas

Alcalde de Culiacán será selectivo sobre a qué reporteros dará entrevistas

Jesús Estrada Ferreiro afirmó que es mejor no responder a la prensa que, dice, cambia lo que él expresa o no pone en las notas lo que él está aclarando, es por ello que evitará responder las preguntas de algunos reporteros, mismos que ya tiene identificados

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferreiro será más selectivo con la prensa, luego de expresar que no responderá los cuestionamientos de reporteros que, dice, sacan de contexto lo que él expresa o no ponen en las notas lo que él está aclarando.

Hoy, en entrevista con el comunicador Olegario Quintero, el Alcalde de Culiacán mencionó que dará menos entrevistas 'banqueteras', todo dependerá de quién pregunte, debido a que acusa que un sector de la prensa saca de contexto lo que él dice.

- Dijo que las entrevistas banqueteras iban a ser menos cotidianas.

- Sí sí, pero depende a quién.

- Va a tener selectivos.

- Sí, a quien me esté cortando las entrevistas, lo que yo quiero aclarar, si me preguntan algo, lo aclaro, y no lo ponen, pues simplemente mejor no les contesto, porque no se vale hacer eso.

- Ya los va a identificar.

- Sí, ya los tengo identificados... mira, yo no soy enemigo de nadie, yo no puedo decir lo mismo de ustedes en lo general que sean mis amigos, y ustedes lo saben nada más por qué, porque la amistad se demuestra, no es cuestión de un momento, sino una secuencia de tiempo.

- Por ejemplo, ¿por preguntas incómodas tampoco se va a enojar, que no quiera dar entrevista?

- No, no, no, para nada. Lo que sí me molesta es la insidia, la perversidad con la que actúa alguien, algunos, en los que quieren que a fuerzas conteste algo, que no es lo correcto y que no debo de contestar.

Estrada Ferreiro negó estar huyendo de la prensa, esto luego de que van dos días que no daba entrevista a medios de comunicación en la calle. Fue hasta hoy en la mañana cuando habló ante los reporteros.

El Alcalde se excusó en problemas de agenda; sin embargo afirmó estar siempre abierto a los cuestionamientos de los medios de comunicación.