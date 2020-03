Alcalde de Escuinapa darÃ¡ libre el 9 de marzo a trabajadoras del Municipio

Alcalde de Escuinapa dará libre el 9 de marzo a trabajadoras del Municipio

Emmett Soto Grave dice que respeta la convocatoria para el 9 de marzo, pero considera que no es la solución al problema de violencia que padecen las mujeres

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _Las mujeres que trabajan en la administración pública tendrán la libertad de participar en el movimiento del 9 de marzo, informo el Alcalde, pero considera que no es la solución al problema de violencia que padecen las mujeres.

“Como Municipio respetamos la convocatoria del nueve de marzo, de que las mujeres que no quieran trabajar, que así lo deseen, no trabajen y se respetará, no se les descontará el día, pero considero que no es la solución al problema de violencia”, dijo Emmett Soto Grave.

Manifestó que sí podría acarrear una situación difícil para la Comuna el hecho de que las mujeres no acudieran a laborar, pues más del 50 por ciento del personal de gobierno es integrado por mujeres.

Por lo que el hecho de no presentarse ese día, si repercutiría en el funcionamiento y la atención que se brinda a los ciudadanos y se tendrían que hacer algunos ajustes para cumplir con las labores.

Principalmente en áreas que están ocupadas por mujeres, como es Atención Ciudadana, Tesorería y parte de Obras Públicas.

“Sí nos veríamos afectados en las funciones del municipio si las mujeres decidieran faltar”, dijo.

El Alcalde indicó que aunque se darán facilidades para que las mujeres participen en el paro al que han convocado diversos colectivos, la solución no es parar de trabajar.

Sino trabajar en la educación y en hacer conciencia a la población en los temas de violencia, que es algo que está haciendo el Inmujer.

“El Inmujer está trabajando y para poder dar resultados en materia de agresión es trabajar en la educación, educar a la sociedad, a los hombres y mujeres, a los niños”, dijo.

Hacen falta campañas más intensas para concientizar sobre la importancia de la mujer y el pilar que es dentro de las familias, en la sociedad, manifestó el edil.

En 2019 el municipio presentó un caso de feminicidio después de que una mujer fue asesinada después de volcarse en la carretera estatal Escuinapa- Teacapán, la mujer fue atacada con machete presuntamente por familiares.

En 2018 una mujer y una niña murieron después de ser golpeadas, una presuntamente por su pareja y otra por su padre.