Alcalde de Escuinapa deja esperándolo a vecinos de Isla del Bosque

Esta mañana, Emmett Sorto Grave, al ver a un grupo de vecinos que lo esperaban, se retiró en su camioneta sin dar una explicación

Carolina Tiznado

05/09/2020 | 10:55 AM

ISLA DEL BOSQUE, Escuinapa._ Esperando al Alcalde Emmett Soto Grave se quedaron vecinos de la comunidad de Isla del Bosque, quien al verlos reunidos se retiró de la sindicatura en su camioneta sin dar una explicación.

Desde temprana hora de este sábado un grupo de vecinos de esta comunidad se reunieron en la calle principal para esperar al Alcalde, quien acudiría para atenderlos sobre unas obras.

Sin embargo, al ver a los vecinos Soto Grave abordó su camioneta y se retiró del lugar, dejando a los colonos esperando dialogar con él.

“Nosotros queríamos darle la bienvenida por todas las buenas obras que ha hecho aquí en la comunidad y las cosas buenas que ha traído aquí a nuestro pueblo, aquí está la gente mire, que venía darle las gracias por su apoyo y por todo eso”, comentó un vecino.

“La falta de ética y seriedad (por parte del Alcalde) para un pueblo darle la espalda así, no tiente… me omito por no ser grosero y decirle al señor Presidente que ese tipo de exclusivas que da en los noticieros es ser un niño, es de niños eso, si tiene algún problema, ahí está el pueblo que quiere ser escuchado”, comentó Efrén Rodríguez Juárez, síndico de la comunidad.