Alcalde de Escuinapa entrega palmas para casas en la comisaría de Celaya

Las pacas de palmas se donarán a familias de escasos recursos, afectados por el huracán Willa o que sufrieron algún conato de incendio; estas palmas estaban destinadas a la construcción de enramadas de las Internacionales Fiestas del Mar de las Cabras

Noroeste / Redacción

ESCUINAPA DE HIDALGO. _ El alcalde Emmett Soto Grave, presidente municipal, entregó 90 bultos de palma para la construcción del techo de una vivienda que pertenece a una familia de escasos recursos, en la comisaria de Celaya.

Las pacas de palmas se donarán a familias de escasos recursos, quienes fueron afectados por el huracán Willa o sufrieron algún conato de incendio, pues dichas palmas son las que quedaron para la construcción de enramadas, para el festejo de las Internacionales Fiestas del Mar de las Cabras 2020, indicó Soto Grave.

“Estos bultos de palmas son los que quedaron para la construcción de las enramadas, para las fiestas de las Cabras, y como no se llevaron a cabo, hemos decido donárselas a las familias que las necesitan para la construcción de techos, es decir, no queremos que se desaprovechen porque hay familias que aún construyen sus techos de palmas”, explicó.

Muy agradecida y contenta se dijo estar la Edith Griselda Cabrera Bautista, vecina de la comunidad, porque el alcalde Soto Grave acudió a la petición que hizo a través de Atención Ciudadana, pues el techo de su vivienda sufrió un conato de incendio.

“Pues, me da mucho gusto, me siento agradecida primeramente con Dios y con él, porque sí me haya tomado en cuenta, y pues, para mí es sentirme contenta de ya tener la palma. Ya tenía días esperando esta promesa porque me habían dicho que sí me la iban a dar (palma) y ya se llegó el momento y, le doy las gracias a todos ustedes por atender mi petición”, agradeció la vecina.

Lucía Guadalupe Sarabia Pérez, directora de Atención Ciudadana, indicó que para construcción de las enramadas se invirtieron poco más de 200 mil pesos, es decir; 514 cargas de palmas, cada una trae un bulto con seis mazos.

Además de los bultos de palmas, se donarán las estructuras de maderas.

Otras tres familias de la comisaría de Celaya hicieron la petición de bultos de palmas, las cuales, el Emmett Soto Grave se comprometió a donarlas en nombre del municipio.