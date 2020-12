Alcalde de Escuinapa justifica reconexión de acueductos

Emmett Soto Grave dice recursos de Jumapae no alcanzan más que para pagar salarios

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ “Lo importante es que hay agua potable”, dijo el Alcalde de Escuinapa Emmett Soto Grave al justificar la reconexión que realizó la Jumapae para poder contar con energía eléctrica en los acueductos Baluarte- Escuinapa y Baluarte- Teacapán.

El edil reconoció además que no hay convenio con Comisión Federal de Electricidad para haberse reconectado, pero desconoce cómo lo hizo el Gerente Geovanni Saracco Martínez.

“El tema de los recursos de la paramunicipal no alcanzan, la gente no paga el agua, la gente ha hecho caso omiso a las invitaciones a pagar el agua, algunos pagan y otros no, la Junta no tiene recursos”, reiteró.

La Jumapae adeuda en total alrededor de 5 millones de pesos a la CFE, quien no respetó el amparo que se tenía, indicó, aprovechando que los Juzgados Federales están cerrados, por lo que los abogados están revisando la razón para que se haya suspendido estos amparos

Los recursos de la Jumapae no alcanzan más que para pagar salarios, pues la población no paga y hace caso omiso a las invitaciones para acudir a pagar indicó Soto Grave.

“La CFE aprovechó por ahí (el cierre de Juzgados) estamos revisando qué pasó, lo que sí es que la Junta Municipal está carente de recursos y la población tiene que ponerse al corriente en sus adeudos porque la Junta solo saca para pagar sueldos”, dijo.

La CFE pide 2 millones de pesos para conveniar pagos, manifestó, una cantidad que la Jumapae no tiene y que el Gobierno del Estado tampoco puede otorgarle debido al cierre de año.

Manifestó que cuando llegó a la administración pública tenía la paramunicipal un adeudo de 3 millones de pesos, que a la fecha son cinco en total, pero no hay recursos para poder pagar.

Cuando se cortó la energía eléctrica tuvieron que contratar bombas privadas de diésel para poder echar andar el acueducto, ahora, después desconoce que negociación hizo el Gerente Geovanni Saracco Martínez para conectarse de manera directa.

“Yo no sé a qué negociación llegó el Gerente, el caso es que tenemos agua en Escuinapa, ahorita importa garantizar a la gente el agua, como sea”, dijo.

- ¿Con patrullas ahí (en los acueductos)? Se le pregunto al edil.

“Al costo de lo que sea, en lo que los Juzgados abren, porque tenemos que pelear en los Juzgados, garantizar el agua a como dé lugar”, señaló.

Tiene que haber agua en los domicilios, indicó, pues han sido respetuosos de dar 200 o 300 mil pesos mensuales a la CFE, no se ha dejado de dar por lo que debería respetarse eso.

“Nosotros hemos sido respetuosos en estar dando mensualmente recursos, tal vez no lo que ellos quieren, pero no hemos dejado, no hemos sido omisos en dar dinero, insisto la gente no paga el agua, eso hay que mencionarlo, el acueducto es viejo, es caro traer el agua”, señaló Soto Grave.