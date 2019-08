Alcalde de Escuinapa presenta su Plan Municipal de Desarrollo; Regidora lo critica

Emmett Soto Grave dice que se realizará en 4 ejes de Gobierno; regidora del PRI asegura que se incumple en el segundo eje

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ La “transformación de Escuinapa” es el objetivo, señaló el Alcalde Emmett Soto Grave al presentar su Plan Municipal de Desarrollo que se realizará en 4 ejes de Gobierno; sin embargo, la regidora priista Lizbeth Medina Tiznado aseguró que se incumple el segundo eje.

“Tenemos una enorme responsabilidad y compromiso ético como Gobierno del pueblo y para el pueblo, no traicionar jamás la confianza que la ciudadanía nos brindó, es nuestro deber moral, no robar, no mentir y no traicionar a la gente”, dijo en su mensaje el Alcalde.

El Plan Municipal de Desarrollo lo presentó en sesión ordinaria de Cabildo, acompañado por los directores que integran la Comuna, fue una presentación con austeridad republicana, en la que se gastó mucho menos que los 200 mil pesos que se van en este tipo de eventos, señaló.

Su plan de gobierno 2018-2021 lo ejercerá en 4 Ejes o 4 generalidades, uno es la Inclusión e Igualdad Sustantiva, como eje dos es el Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública, el Eje tres es Territorio y Ordenamiento Sustentable y el Eje cuatro es Seguridad Pública.

A través de inversión y mejorar en estos puntos, dijo es como busca que el municipio avance y se transforme pues se tienen múltiples necesidades y pocos recursos, pero considera que trabajando estos ejes se logrará transformar a Escuinapa.

Se tiene que buscar la participación ciudadana, indicó, que sean ellos con quienes se debe trabajar en equipo para poder realizar las metas que se tienen en el Plan Municipal de Desarrollo.

El Alcalde en su presentación no dio metas, ni inversión para concretar estos cuatro ejes de gobierno, indicó que van insertadas de manera digital lo que algunos ciudadanos propusieron en su participación en el Foro del 8 de abril pasado, pero no refirió cuales eran estos.

“Está muy bonito el formato, muy idóneo, pero no se lleva a la práctica, por ejemplo, el eje dos que nos señala combate a la corrupción y mejora de la función pública, en la práctica queda a deber”, dijo la regidora del PRI Lizbeth Medina Tiznado.

Le señaló que en ese eje no puede considerarse como algo que están poniendo en práctica, cuando a casi un año de gobierno, se tiene nepotismo, compadrazgos, amiguismos y falta de transparencia en la administración pública.

Indicó que además se tiene que trabajar en buscar la participación ciudadana, que se difunda la necesidad de que participen en este tipo de eventos, pues de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo, en el Foro de Consulta solo participaron un 4 por ciento de ciudadanos, sectores e instituciones un 22 por ciento y el resto lo hicieron funcionarios públicos.

Lamentó además que, aunque haya sido una presentación con austeridad, no estuvieran en el sitio los representantes de las comunidades y sindicaturas, de empresarios y de sectores productivos.

El Alcalde le respondió que es escasa la participación ciudadana y que si quieren tener buenos gobiernos deben ser mejores ciudadanos, pues sí hubo difusión para que presentaran sus propuestas.

“En lo de corrupción y nepotismo, deje la palabrería y politiquería, haga la denuncia, la invito a que haga eso, si tiene elementos, la radiografía que pintó es del PRI del pasado”, le señaló para decir que no usaría el foro para polemizar.