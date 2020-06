Alcalde de Escuinapa quiere cerrados los depósitos de cerveza este Día del Padre

Emmett Soto asegura que el combate al Covid-19 es más eficaz con educación de la ciudadanía

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Alcalde de Escuinapa anunció que va por el cierre de depósitos de cerveza para este Día del Padre, para evitar se dé un repunte en los contagios en el municipio.

“El domingo se cierran panteones, estamos hablando con el Delegado de Alcoholes, no da respuesta si van a cerrar, nuestra intención es cerrarlos, que sea uno de los negocios que tengan que cerrar, definitivamente es un mal, motiva a hacer fiestas y reuniones”.

La única manera de combatir con eficacia al Covid-19 es con educación, dijo.

“Estamos trabajando en que la gente sepa las medidas que debe tomar, educar a la población, inculcarle a la gente cómo deben tomar distancia, el uso de cubrebocas, con medidas educativas es como podemos reducir contagios”.

Manifestó que con algunos de sus funcionarios, recorrió las calles principales del municipio, así como comercios y el mercado municipal.

En este recorrido entregó 500 cubrebocas para las personas que no portaban ese artículo, que es esencial mientras andan por la calle, así como el llamado para que guarden su distancia y hagan uso de gel antibacterial.

Soto Grave señaló que el virus está presente, es mucha la información que se está dando y la población debe empezar a atender estas recomendaciones.

“En nuestro recorrido reafirmamos a la población toda la información, de sana distancia, de uso de cubrebocas, es con educación como podemos reducir los contagios, regalamos cubrebocas a quienes no traían”.

Con este recorrido, dijo, pudo verificar que los comercios sí están cumpliendo con las recomendaciones, están utilizando el gel, recibiendo a quienes tienen cubrebocas, haciendo uso de éste los empleados, así como en el mercado.

En su caso están cumpliendo con el cierre de panteones a partir de este viernes y hasta el lunes, para evitar que las personas acudan al camposanto.

DOS FUNCIONARIOS SOSPECHOSOS DE COVID-19

El Alcalde Emmett Soto Grave manifestó que ha estado tomando todas las medidas correspondientes para su cuidado y para seguir atendiendo a las personas.

Sin embargo, reconoció que dos funcionarios de segundo nivel han resultado con sospechas de Covid-19, los cuales fueron aislados en sus domicilios y están en espera de resultados de la prueba.

“No me he hecho la prueba, pero he tomado todas las medidas de precaución para seguir trabajando, estoy bien hasta ahorita, solo están esos dos funcionarios, pero son sospechosos, están aislados”, puntualizo.