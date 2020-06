Alcalde de Escuinapa va contra el patronato de Bomberos

Es tiempo de cambiar el presidente de este cuerpo de socorro porque, en vez de sumar, resta, dice

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Es tiempo de hacer cambios en el Patronato de Bomberos, pues quien está al frente, en lugar de sumar, resta, manifestó el Alcalde Emmett Soto Grave.

El Presidente Municipal explicó que a pesar de lo que dijo hace unos días el presidente del patronato, Andrés Rodríguez Hernández, de que no lo ha recibido, aunque lo ha ido a buscar, es algo que no es real.

“El señor no se ha acercado, estoy recibiendo a todo mundo, cubierto con careta, pero no se ha acercado, si cierra (la corporación) será bajo su criterio, no por la falta de apoyo”, dijo.

Ante el señalamiento de que en caso de tener algún elemento enfermo por Covid-19, cerrarían Bomberos porque no tienen apoyo de ninguna instancia para hacer frente, expuso que el Municipio siempre ha brindado el apoyo a la corporación.

Pero el presidente del patronato no tiene ese acercamiento, no los busca para dar a conocer la situación que se tiene, o lo que se requiere de apoyo, por lo menos a Presidencia no se ha acercado, dijo.

“No se han acercado a pedir apoyos, su presidente de patronato siempre tiene la misma excusa (que no lo reciben), ya es hora de hacer cambios en el patronato, en lugar de sumar, resta, tiene ideas negativas de cerrar, en lugar de pedir apoyo”, dijo.

Se requiere que en el patronato estén personas con una actitud positiva, de visión, de que piense en cómo mejorar la corporación y de cómo trabajar en ella, coordinando esfuerzos, no pensando en cerrar, señalando que no hay apoyo de parte del Municipio.

El patronato de Bomberos cambió parte de su mesa directiva hace unos meses, después de que del proyecto salieron miembros del Club Rotario, que son quienes iniciaron con la formación de la corporación, el presidente es aún Andrés Rodríguez Hernández.