Alcalde de Jalisco acosa a joven que denunciaba hostigamiento sexual

El Presidente de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, protegió a un empleado denunciado por acoso y hostigamiento sexual, además de que al intervenir como "mediador", también asedió a empleada del Ayuntamiento

Carlos Álvarez

05/02/2021 | 08:22 AM

JALISCO._ Sergio Quezada Mendoza, presidente municipal de Tototlán, en la zona de los Altos de Jalisco, protegió a un empleado denunciado por acoso y hostigamiento sexual, además de que al intervenir como "mediador", también asedió a Diana, empleada del Ayuntamiento, con comentarios misóginos.

Así se puede constatar en un audio que difundió este viernes 5 de febrero, el diario Reforma, en el que se escucha al Alcalde jalisciense minimizar el acoso y hostigamiento sexual del director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, además de que presiona a la víctima para desistir en su denuncia, porque el caso "se le hace grave, pero no tanto".

"Si él te hubiera violado y hubiera habido cosas más delicadas, ¡ay no! olvídate Dianita, mija, ¡con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues, ¿por qué no llegamos a eso [al perdón]?", se escucha decir al Alcalde, que llegó al cargo en coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

"Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima, y ¡cómo te ha de disfrutar tu marido! [...] Así como yo tengo pegue, yo sé que tú también lo debes de tener. Eres atractiva, no sé qué tienes Diana, pero eres una niña muy femenina, muy bonita", agregó Quezada Mendoza.

"Cualquiera que te viera pensaría que estás soltera. Yo no pensaría que tienes dos hijos, con ese estómago que no tienes, y tienes dos bebés, dos niños, ¿de qué edad?", preguntó el alcalde. "Seis y un año", respondió la joven.

"¡Seis años ya!, parecería tu hermano más bien. Pero como te digo, ya tú sabrás. El pegue yo creo que lo vas a seguir teniendo, eres guapa y lo vas a seguir teniendo, nomás hay que saber hasta dónde llega, ¿verdad?, pero tú sabrás mija, tú toma la última palabra", señaló Quezada Mendoza.

"Y sí me gustaría que fuera mejor entre nosotros, si es así, a apagar las aguas, y ya. Que también la parte que tenga que poner Efraín, porque es una pieza que también me sirve", se escucha decir al Alcalde en el audio.

"Vaya que a veces iba y te veía y '¡ay Diana!, soy hombre y se siente, ¿estamos de acuerdo? Al menos yo, cuando veo una mujer muy femenina, es como si viera un pinche carro deportivo. ¡Ay cabrón!, te quedas, 'ira nomás qué chulada'. Es normal, que ahorita, la sociedad ya lo ve mal", agregó Quezada Mendoza.

En marzo de 2020, Diana presentó una querella contra Martínez Íñiguez ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra Mujeres, pero la misma no avanzó. En tanto, el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Tototlán, que también conoció del asunto, acordó concluirlo y archivar el procedimiento de investigación.

La quejosa se sometió a una evaluación practicada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que concluyó que presentaba afectación psicológica y emocional, y que requería rehabilitación durante tres meses.