Alcalde de Mazatlán acusa al PRI de Pucheta de boicotear evento público en Urías

El Químico Benítez dice que el Gobernador se deslindó de los abucheos y le ofreció disculpas

Sheila Arias

22/05/2019 | 11:14 AM

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres señaló a grupos priistas de "boicotear" el arranque del revestimiento del canal de Urías, la tarde de ayer, donde lo abuchearon durante su discurso a estar acompañado del Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

"Es el PRI de Pucheta, los que perdieron la elección y, bueno, deberían tranquilizarse y aceptar que ya perdieron, no es la forma de manifestarse, en lo personal se lo dije al Gobernador y se lo dije sin pena 'te trajiste la jauría del PRI', me pidió disculpas, dice 'te aseguro que no estoy inmiscuido... una cosa es la crítica aceptada, bienvenida, y otra cosa es boicotear un evento que realmente es trascendente para Mazatlán", declaró.

El Alcalde aseguró que en el encuentro identificó a las "aplaudidoras" del ex presidente municipal, Fernando Pucheta Sánchez, las que fueron contratadas en la administración pasada con el cargo de gestoras sociales, pero que aplaudían en eventos públicos y en sesiones de Cabildo.

"Sabemos que acarrearon gente de todas las colonias de Mazatlán", precisó Benítez Torres.

Al evento público de ayer también asistieron ciudadanos que gritaban "Químico, Químico", para responder a los grupos contrarios.