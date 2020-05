Alcalde de MazatlÃ¡n afirma que prefiriÃ³ contagiarse de Covid-19 que dejar de ayudar

Alcalde de Mazatlán afirma que prefirió contagiarse de Covid-19 que dejar de ayudar

Luis Guillermo Benítez Torres asegura que no pudo evitar responder a los mazatlecos que solicitaban su apoyo y que conocía los riesgos de contagiarse de coronavirus

Noroeste / Redacción

15/05/2020 | 11:38 AM

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, dio a conocer las razones por las que rompió la cuarentena y terminó contagiado por Covid-19.

A través de un comunicado, el Alcalde de Mazatlán explicó que la decisión de salir a la calle fue para responder a las necesidades de la población, a pesar de los riesgos.

“A la oficina me llegaban cientos de peticiones a diario, de gente o agrupaciones que necesitaban la ayuda inmediata de su Presidente. Créanme que no podía ser indiferente ante ello”, explicó Benítez Torres.

El Mandatario aseguró que conocía perfectamente los riesgos, debido a su formación como un profesional de la química.

"¿Qué si sabía del riesgo de contagio?. Y respondo: ‘Claro que sabía y lo sé. Soy químico y con 50 años de experiencia, también entiendo que existe un compromiso con los más vulnerables de mi municipio’”, escribió.

Benítez Torres señaló en su texto que pudo haber guardado la cuarentena, como lo exigían las indicaciones, pero decidió salir a apoyar a la gente.

“Pude haber optado en irme a encerrar en la comodidad de mi casa o ir con la gente. Y opté ir con la gente, yo solo, a llevar ayuda y esperanza. No convoqué a los medios para eso. Miles de mazatlecos saben que fui solo, con dos o tres ayudantes a llevar apoyos.

"Así entiendo mi compromiso y el de la 4T: hacer el bien”.

Sobre las críticas que ha recibido por haberse puesto en peligro y por haber puesto en peligro a cientos de personas, el edil tuvo unas palabras para los que considera sus “adversarios”.

“A mis adversarios no les deseo ningún mal, les pido humildemente que se sumen con acciones positivas para apoyar a los que más lo necesitan. En nuestro municipio hay necesidad. Hoy no es etapa electoral, hoy no hay lugar para la confrontación, hoy debemos ayudar”.

Dedicó palabras de agradecimiento para los médicos que lo atienden y pidió a los medios de comunicación informar a la población con responsabilidad y ética.

TEXTO ÍNTEGRO DEL MENSAJE

Mazatlecos, funcionarios, amigos y amigas. Medios de comunicación.

Antes que nada agradezco a quienes me han enviado palabras de apoyo, solidaridad y bendiciones.

Mi admiración y agradecimiento a médicos y enfermeras que, con sus conocimientos y bondad, nos han ayudado. Sin duda, son ellos las manos de Dios que guían nuestra recuperación.

El día de hoy de nuevo amanecí muy estable, sin complicaciones, mis signos vitales normales y, primero Dios, así seguiré. Soy hombre de fe.

Eso me permite asegurar que continuaré ejerciendo mi cargo como Presidente Municipal, desde el lugar donde me encuentre.

He leído cuestionamientos: “¿Que si sabía del riesgo de contagio?”. Y respondo: “Claro que sabía y lo sé. Soy químico y con 50 años de experiencia también entiendo que existe un compromiso con los más vulnerables de mi municipio”.

A la oficina me llegaban cientos de peticiones a diario, de gente o agrupaciones que necesitaban la ayuda inmediata de su Presidente. Créanme que no podía ser indiferente ante ello.

Pude haber optado en irme a encerrar en la comodidad de mi casa o ir con la gente.

Y opté ir con la gente, yo solo, a llevar ayuda y esperanza. No convoqué a los medios para eso. Miles de mazatlecos saben que fui solo, con dos o tres ayudantes a llevar apoyos.

Así entiendo mi compromiso y el de la 4T: hacer el bien.

A mis adversarios no les deseo ningún mal, les pido humildemente a que se sumen con acciones positivas para apoyar a los que más lo necesitan. En nuestro municipio hay necesidad. Hoy no es etapa electoral, hoy no hay lugar para la confrontación, hoy debemos ayudar.

A los medios de comunicación les reitero mi agradecimiento por mantener informada a la población, a pesar de la crisis. Se nota quien lo hace con responsabilidad y ética.

Su principal compromiso debe ser el social. A todos les pido sensibilidad.

Muchas gracias Mazatlán. Sus mensajes son una buena medicina.