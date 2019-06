Alcalde de MazatlÃ¡n denuncia amenazas por seguir con los cambios

Alcalde de Mazatlán denuncia amenazas por seguir con los cambios

Luis Guillermo Benítez Torres atribuye las intimidaciones a gente que se beneficiaba con contratos en administraciones pasadas, pero que ya no han hecho negocio con el actual gobierno que encabeza

Sheila Arias

MAZATLÁN.- El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, afianzado en el nuevo Gobierno de la Cuarta Transformación, reveló que ha recibido múltiples amenazas por su trabajo político y se desmarcó, desde ahora, para la reelección y para contender por la gubernatura.

Desde La Tuna y Escamillas, comunidades de la zona rural de Mazatlán, aseguró que las intimidaciones las atribuye a que ha pisado “callos” de personas que se beneficiaron con contratos en otras administraciones, pero con este gobierno se “toparon”.

“Siempre hay amenazas en la privada y en la vida pública de gente que no les gusta cómo gobernamos, que nos acusa de corruptos, de rateros, y como no contestamos, no nos preocupa.

Son gente que amenaza, intimida, pero yo sé por qué es, con los empresarios llevo excelente relación, pero no me presto en hacer las cosas chuecas”, aclaró.

La amenazas, dijo, llegan por mensajes directos a su teléfono y a sus redes sociales. “Honestamente, hemos pisado muchos callos, había mucha gente que se beneficiaba con contratos, con compras, con todo lo que genera el Ayuntamiento y, como no acepto mochadas, pensaron que iba a aceptarlas.

Estamos pisando intereses fuertes, lo he percibido en los últimos dos meses”, comentó. El Alcalde decidió hacer públicas estas advertencias en comunidades al sur del puerto, donde dio banderazos de arranque de obras de infraestructura educativa y drenaje.

Fue en La Tuna donde se desmarcó, desde ahora, como carta de Morena para las elecciones de 2021.

“No estoy pensando en reelegirme, ni aspiro a ser candidato a Gobernafor de Sinaloa, mi única aspiración, mi único motivo es estar con los mazatlecos, ver caras sonrientes, que podamos resolver la problemática que tienen todos, esa es mi principal preocupación, no aspiro a nada más, y si bien es cierto mucha gente nos va a criticar, porque ponemos orden en muchos lados, porque estamos resolviendo problemas de corrupción que había en la ciudad”, agregó.

Benítez Torres recorrió La Tuna, Escamillas y El Tecomate de Siqueros, comunidades productivas, de pocos habitantes, pero con nulo impulso económico, en algunas todavía no existe drenaje, y hay escuelas que no tienen baños propios.

Con ellos se sinceró porque la mayoría de los síndicos y comisarios son morenistas, comparten la bandera de la Cuarta Transformación. Y aunque denunció las amenazas, afirmó que no tiene miedo y tampoco solicitará seguridad. “Venga lo que venga, no me preocupo”, dijo.

Luis Guillermo Benítez Torres, Alcalde de Mazatlán