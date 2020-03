Alcalde de Mazatlán desestima críticas de diputados de su partido

Luis Guillermo Benítez Torres dice que a esos diputados ‘apenas los conocen en su casa’

Alma Soto

MAZATLÁN._ A esos diputados apenas los conocen en su casa, desestimó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ante las críticas de los diputados de su partido que el pasado sábado aseguraron que perdió el rumbo de la Cuarta Transformación al organizar eventos que costaron más de 16 millones de pesos durante el Carnaval.

“La Cuarta Transformación es hacer justicia social: hacer obras sin cobrarle a nadie y hacer eventos gratuitos en Carnaval, porque nos alcanza para todo”, declaró en el Lunes Cívico.

Ante niños, niñas y padres de familia del Jardín Josefita Ibarra, del Fraccionamiento Villas del Rey, prometió la construcción de la techumbre.

Les dijo que los Lunes Cívicos le llenan de energía para emprender la semana, que cada vez es más intensa, pues hay muchos que le critican su actuar.

“La semana pasada fui a México a promover los Premios TVyNovelas, y a veces los reporteros me hacen preguntas tan ingenuas, (como) ¿Qué gana Mazatlán con invertir en esos eventos?... No hay mas ciego que el que no quiere ver, ni mal intencionados que los que ya saben quién, los enemigos de Mazatlán, que no quieren que al pueblo le vaya bien”, expresó.