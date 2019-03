Alcalde de MazatlÃ¡n dice que no permitirÃ¡ presiones de grupos de transportistas

Alcalde de Mazatlán dice que no permitirá presiones de grupos de transportistas

Luis Guillermo Benítez Torres advirtió que actuará con mano firme en caso de registrarse más bloqueos

Sheila Arias

26/03/2019 | 10:43 AM

MAZATLÁN._ El Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, advirtió que no permitirán presiones de los grupos transportistas y actuarán con mano firme en próximos bloqueos, porque es un conflicto que lleva más de una década con impacto negativo para Mazatlán.

“El mensaje que mandamos a los turistas es de que no vengan, yo responsabilizo no a todos los taxistas, a los líderes, hemos tenido etapas muy malas y ellos son corresponsables de eso, porque no nos hagamos tontos, los permisos de taxis son de unos cuántos hay mafias como en todos lados”, precisó.

Esto luego de que grupos contrarios de taxistas protagonizaron ayer un bloqueo en la avenida Rafael Buelna por el pasaje turístico. Un conflicto que lleva años sin resolver por parte del Estado.

El Alcalde aseguró que, de 11 detenidos, algunos taxistas no han salido.

Y advirtió que no se dejarán presionar ni chantajear.

“Están acostumbrados a chantajear a los gobiernos, y los gobiernos por no perder votos o por intereses habían dejado pasar esto, nosotros venimos a cambiar el rumbo de la ciudad... advertimos que de volver a violar la Ley íbamos a actuar con la fuerza pública”, declaró.