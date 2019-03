Alcalde de MazatlÃ¡n dice que suspensiÃ³n de servicio de bicicletas fue porque ingresaron al Centro HistÃ³rico

Alcalde de Mazatlán dice que suspensión de servicio de bicicletas fue porque ingresaron al Centro Histórico

Luis Guillermo Benítez Torres afirmó que él dio la orden de clausurar el servicio, hasta que la empresa se comprometió a cumplir los acuerdos que tienen establecidos

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ La suspensión por un par de horas del servicio de bicicletas en el malecón el pasado viernes se dio porque ya estaban invadiendo el Centro Histórico sin tener el permiso correspondiente, además de que la empresa V Bike no ha cumplido con los acuerdos previamente establecidos, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Yo di la instrucción porque se clausuraran, hicimos un convenio con la Secretaría (de Desarrollo Social y Urbano en Sinaloa) de iniciar en la Avenida del Mar pero que las bicicletas no irían hacia el Centro Histórico, hacia Olas Altas, es un proceso, el convenio decía que en 20 días a partir de iniciar ahí iban a poner lo mismo en las colonias populares”, señaló "El Químico".

“Entonces no cumplen con la obra y se meten sin pedir permiso ni autorización al Centro Histórico, entonces les hablamos desde el lunes y les dijimos corríjanlo, saquen las bicicletas de ahí, y si no empiezan, porque tenían 20 días para empezar en las colonias populares, en el Parque Lineal, desde la Clouthier hasta la Carretera Internacional, vamos a revocar ese convenio que hicimos. A raíz de eso brincaron”.

Añadió que a eso se refiere cuando dice que se tiene que poner orden en la ciudad, pues algunas personas estaban acostumbradas a hacer lo que querían, pero hoy no, a él lo puso en el cargo el pueblo de Mazatlán y va a defender que las cosas se hagan bien.

Clausura Ayuntamiento bicis públicas en Mazatlán, pero horas después retira los sellos

El Presidente Municipal informó que el mismo viernes platicó a medianoche con personal de la empresa que opera dichas bicicletas y se quedó que este sábado empezarían a trabajar en la zona que no han cumplido; por lo pronto operan nuevamente las bicicletas que estaban en la zona del malecón.

“Les dije: la obligación es de ustedes quitar las bicicletas de ahí; dicen 'No, nosotros los multamos (a los usuarios)', pero esa multa es para ti, la ciudad no recibe nada (les reviró el Alcalde), yo quiero que me dejes limpia la ciudad y ese es el compromiso, si no cumplen en días revocamos el permiso”, reiteró Benítez Torres.

Subrayó que valorará cuántos días les dará para que cumplan con el convenio, porque debieron empezar en el Parque Lineal 20 días después de que comenzaron a operar en el malecón.

“Entonces quedé de platicar con el Secretario (Carlos Gandarilla) y ponernos de acuerdo, pero no muchos días, cuando mucho (una semana) y si no revocamos el convenio, finalmente no está claro quiénes son los dueños, pues guardan las bicicletas en el Estadio ‘Teodoro Mariscal’, no hubo sanciones pero ahí se guardan las bicicletas, no quiero pensar mal pero piensa mal y acertarás”, recalcó el Alcalde.

Por su parte la Oficial Mayor del Ayuntamiento, Verónica Bátiz, recordó que hay un convenio con respecto a dichas bicicletas, específicamente sobre un área que es del Monumento al Pescador hacia sur no entra ese acuerdo.

“Entonces por esa situación se hizo la suspensión, se llegó a un acuerdo como posteriormente ustedes vieron en el cual se llevó a cabo el compromiso de tener también lo que viene siendo también las bicicletas en el Parque Lineal en un periodo máximo de 20 días”, recordó Bátiz.

“En este momento ya se levanta la suspensión (el mismo viernes), el interés como todos ustedes saben es un Mazatlán incluyente, queremos que se disfrute no solamente en el área del malecón, sino que toda la ciudadanía de todos los sectores tengan peso en las áreas que corresponden”.

Precisó que la suspensión al servicio de estas bicicletas se levantó el viernes mismo y la empresa operadora se comprometió a poner bicicletas también en el Parque Lineal en un periodo de 20 días.

Como se informó en su momento, en febrero pasado el Gobierno del Estado implementó en la ciclovía de la Avenida del Mar el programa “Muévete Chilo”, por lo cual a la empresa VBike se le concesionó el servicio de la renta de bicicletas, con el compromiso de instalar el segundo polígono en el Parque Lineal, que debería haber empezado a operar el 20 de ese mismo mes, pero incumplió en ello.

Ahora el Alcalde dio como plazo una semana a partir de hoy para que cumpla con ese compromiso, de lo contrario se le revocará la concesión.