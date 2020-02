Alcalde de MazatlÃ¡n es incapaz de gobernar: Morales Carrillo

Alcalde de Mazatlán es incapaz de gobernar: Morales Carrillo

Alma Soto

20/02/2020 | 11:57 PM

Foto: Noroeste

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres es incapaz de gobernar, es un improvisado que no se ha preocupado por aprender, y a más de un año de que llegó a la Presidencia Municipal desatiende las necesidades de la sociedad, expresó José Guadalupe Morales Carrillo, líder del Barzón Mazatlán. “Eso no es otra cosa más que una incapacidad porque no estaban preparados para ser gobierno, son personas a las que les llegó de sorpresa el culto, no estaban capacitados, muchos ni siquiera habían participado en ningún evento. social, no tenían recorrido, les llega de sorpresa. “No sabían que hacer, pero ya es mucho tiempo, hace más de un año que ha pasado de gobierno y todavía no tienen esa capacidad, quiere decir que los señores están haciendo solamente lo que el Presidente Municipal les dice, en lugar de involucrarse”, declaró. Morales Carrillo llamó al Gobierno Municipal a mostrar voluntad, a escuchar a los que saben de las cosas, pues están cerrados a atender a quienes pueden ofrecer soluciones. Lamentó el uso de la fuerza pública tanto para desalojar a los vendedores de los alrededores del Mercado Municipal José María Pino Suárez, como a quienes ayer se manifestaron para demandar atención de la autoridad. “La autoridad es totalmente autoritaria, son personas que creen que la Policía está para agredir y desafortunadamente si tenemos un director operativo un secretario de seguridad pública que por instrucciones del Alcalde agreden a la sociedad, no saben que se pueden meter en un problema, porque los podemos señalar directamente a ellos y el señor Presidente no los va a defender en un abuso de autoridad”, expresó. Se está viendo, dijo, un retroceso, ni siquiera han visto avances, si los tratan de esa manera, porque en la manifestación no hay delincuentes, sino personas con necesidades, personas exigiendo atención, que no llegaron en son de batalla. Y llamaron a los policías como si los manifestantes fueran delincuentes, recalcó, como si la gente representara un peligro, cuando el peligro está en otro lugar y ahí ni siquiera llega. Entonces llegaron a provocar, a sacar a los inconformes de control.

