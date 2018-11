Alcalde de MazatlÃ¡n lamenta asesinato de escolta del Secretario de Seguridad PÃºblica

Alcalde de Mazatlán lamenta asesinato de escolta del Secretario de Seguridad Pública

Luis Guillermo Benítez Torres dijo que será la Fiscalía la que investigue el homicidio del preventivo y que el Municipio apoyará a su familia

Noroeste / Redacción

Como un hecho lamentable calificó el Alcalde Luis Guillero Benítez Torres, el asesinato del agente Juan Luis “N”, quien estaba asignado como escolta del Secretario del Seguridad Pública Municipal Ricardo Olivo Cruz.

El homicidio del preventivo, quien estaba en su día franco, ocurrió la tarde noche del sábado, en su domicilio ubicado en la Colonia Ricardo Flores Magón.

Benítez Torres dijo que este tipo de hechos de alto impacto no deben repetirse en el puerto y que la Fiscalía General del Estado es la que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y tratar de localizar a los responsables del crimen.

“Yo estoy muy triste, impotente, cuando me enteré de la noticia, el compañero estaba franco, en su casa, ya será la Fiscalía quien se encargue de las investigaciones y de qué se trata”, comentó Benítez Torres.

Durante la tarde de este domingo, el Alcalde acudió a la funeraria donde son velados los restos del agente Juan Luis, donde dio las condolencias a la familia del uniformado y dijo que por parte del Ayuntamiento se les brindará el apoyo necesario.

“La familia tendrá todo el apoyo del Municipio, no podemos dejar desamparada a la familia, ya el Secretario (Ricardo Cruz Olivo) se hará cargo de ese asunto; este tipo de actos ya no deben de suceder y espero que ya no allá más casos”, comentó “El Químico”.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Olivo Cruz, se retiró del lugar evadiendo a los representantes de los medios de comunicación, a quienes dijo que atendería pero los dejó esperando.

El Mata era un buen compañero: policías

Como un buen elemento y buen compañero dentro y fuera de la corporación preventiva que no se metía en problemas, es como el agente Juan Luis, mejor conocido como “El Mata”, fue recordado por algunos de sus compañeros, quienes la tarde del domingo acudieron a la funeraria donde su cuerpo es velado.

Según lo comentado por algunos agentes municipales, “El Mata” además de tener varios años de pertenecer a las fila de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, estudió la carretera técnica de Radiólogo.

En el año 2016 Juan Luis terminó la carrera de Técnico Universitario Radiólogo que cursó en el Instituto Técnico Superior de Radiología, y realizó sus prácticas y servicio social en el Hospital Municipal “ Margarita Maza de Juárez”, sin embargo, no ejerció su carrera ya que se dedicó por completo a cuidar de la ciudadanía como agente de la Policía Municipal.

Los compañeros del agente caído dijeron que éste deja huérfanos a dos hijos varones, el mayor de ellos de 22 años y otro de 13 años, quienes en el momento del atentado no estaban en el domicilio.

“Era un compañero que no se metía en problemas con los demás, todo el tiempo se la pasaba sonriente”, expresó uno de los agentes preventivos al recordar a su compañero asesinado.

Fue la tarde del sábado que Juan Luis, quien estaba asignado como escolta del Secretario de Seguridad Pública Ricardo Olivo Cruz, fue asesinado a balazos, al ser sorprendido por al menos un hombre armado que ingresó a su domicilio, en la Colonia Ricardo Flores Magón, donde atacó a tiros al agente que se encontraba en su día franco.