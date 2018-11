Alcalde de MazatlÃ¡n llama a API y hoteleros a regularizarse

Alcalde de Mazatlán llama a API y hoteleros a regularizarse

Les exhorta a pagar el impuesto por uso de zona federal marítio terrestre

Fernanda Magallanes

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres llamó a la API de Mazatlán y a hoteleros morosos, a que se regularicen con el pago del impuesto ante el municipio, por usufructutar la zona federal marítimo terrestre.

"Deben cumplir y ser responsables", explicó.

El morenista mencionó que esto no se trata de polémicas y pleitos entre autoridades y empresas.

“Es un tema muy importante que nos alerta. La administración pasada decidió hacer la Operadora y Administradora de Playas porque se quejaban los dueños de los hoteles de que las playas estaban sucias, y por eso no pagaban el impuesto de la zona marítimo terrestre, pero ya está, ya hay una unidad y no puede funcionar porque ellos no pagan”, declaró.

El Químico Benítez dijo que están en la implementación de acciones, que como Ayuntamiento harán para invitar a los deudores a efectuar su pago, así como el convenio que la anterior administración le planteó a la API, para reducir de $14 millones a 8 millones de pesos por este concepto.

“Estamos en eso (acciones) porque también debe haber equidad de parte de estos empresarios y del Gobierno municipal, nuestro compromiso es brindarles los servicios públicos y lo vamos a cumplir, pero su compromiso es pagar sus impuestos”, agregó.

“Esto no es pelea, ni es polémica, es cumplir con nuestras obligaciones”, remarcó.

La Operadora y Administradora de Playas se integró entre agosto y septiembre de este año, bajo la administración de Joel Bouciéguez Lizárraga, conformada por un consejo municipal en el que se encuentran hoteleros y restauranteros, presidida por el hotelero Lance Vient.