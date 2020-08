Alcalde de Mazatlán ofrece disculpas a Síndica Procuradora

‘No es motivo de alegría que tuviera que intervenir el Tribunal Estatal Electoral para que se cumpliera la ley’, declara Elsa Bojórquez Mascareño

Alma Soto

MAZATLÁN._ A dos meses y 12 días de que el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa ordenó al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, que ofreciera una disculpa pública a la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y a cinco días de que se refrendara esa sentencia, finalmente llegó la disculpa.

“Así, de frente, con sinceridad y respeto se extiende la mano a los servidores públicos responsables a fin de que la ciudadana Elsa Isela Bojórquez Mascareño sume a esta administración, su experiencia, conocimientos, virtudes, prudencia y respeto institucional desde una nueva forma de entendimiento entre servidores públicos y así alcanzar los objetivos marcados al inicio de esta administración para la implementación de la Cuarta Transformación encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, expresó Benítez Torres.

El Presidente Municipal reconoció y aceptó públicamente los hechos acreditados como violaciones a los derechos políticos y electorales por la afectación al derecho de votar y ser votados, en su vertiente de libre ejercicio del cargo, acoso laboral y actos de violencia en razón de género.

La disculpa se dio en Sesión Extraordinaria de Cabildo 22 para dar cumplimiento a la sentencia TEESIN JEP02/2020, por el Juicio Ciudadano promovido por Bojórquez Mascareño contra el Alcalde y diversas autoridades municipales por la existencia de violaciones al derecho político electoral de ser votada en su vertiente del ejercicio del cargo por violencia política contra las mujeres en razón de género y violencia laboral.

En su respuesta, Bojórquez Mascareño señaló que la sentencia del TEESIN le dio la razón al ordenar al Presidente Municipal y a los funcionarios municipales que se sujeten al marco legal, algo bochornoso porque pertenecen a la misma fórmula política.

“Tuvo que intervenir el Tribunal Electoral para hacernos cumplir con la ley, eso no es ningún motivo de alegría, tuvimos la oportunidad de procesar y corregir los diferendos, por mí no quedó ni quedará, pero el Tribunal Electoral ha dictado sentencia, nos muestra el camino correcto”, indicó.

Ese camino, dijo, es el respeto a las instituciones, el respeto a la ley, el respeto a la voluntad expresada en las urnas y, principalmente, el respeto a la ley.

Invitó a los funcionarios públicos a abrir las puertas de las áreas que les corresponden para hacer las revisiones correspondientes, y se comprometió a hacer públicos los resultados, para que se corrijan los errores, si los hay, o se les felicite públicamente por su buen manejo.

En la sesión estuvieron presentes Jesús Javier Alarcón Lizárraga, Tesorero Municipal; Javier Lira González, Oficial Mayor del Ayuntamiento; Jorge Estavillo Kelly, director de Planeación de Planeación del Desarrollo Urbano; Ismael Tiznado Ontiveros, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; Rafael Padilla Díaz, titular del Órgano Interno de Control; Giovanni Gamaliel González Zataraín, director de Recursos Humanos; y, Humberto Álvarez, director del Instituto Municipal del Deporte.

Los regidores Guadalupe Elizabeth Ríos Peña, Rodolfo Cardona Pérez, Adalberto Valle Pérez y Alberto Lizárraga lamentaron que se tuviera que llegar a una sesión extraordinaria de Cabildo para ofrecer la disculpa pública a la Síndica Procuradora, cuando desde la sesión de Cabildo 40, del 25 de junio, todos ellos ofrecieron las disculpas que ordenó el TEESS.

“Mi incumplimiento a la sentencia del 12 de junio del año que transcurre por el Tribunal Estatal Electoral del Sinaloa en el Juicio Ciudadano TEESIN JEP-02/2020 fue realizado de manera involuntaria de parte de la suscrita, ya que fue inducida al igual que otros regidores a incurrir en esa omisión, provocada por la errónea información proporcionada por el Presidente Municipal en el Oficio PM/898/2020 en donde nos comunicó que los efectos de la resolución del Tribunal Estatal Electoral estaban suspendidos por haber sido impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, manifestó.

Sin embargo, recalcó, quedó aclarado y evidenciado por el TEESIN en su sentencia del 14 de agosto del 2020 que la interposición de los medios de impugnación no producen efectos suspensivos sobre la resolución acatada.

“En lo personal, me provoca vergüenza e indignación que como autoridad municipal se me señale públicamente y se me requiera por un Tribunal Electoral y más doloroso que nuestro Presidente Municipal sea exhibido públicamente de esa manera como una autoridad que trata de evadir el cumplimiento de una sentencia por la ineficiencia e ineptitud de los abogados con que cuenta el Ayuntamiento de Mazatlán”, declaró.

No es concebible que teniendo un gran número de asesores jurídicos en diversas dependencias, incluyendo externos, no hayan tenido la capacidad o habilidad de darse cuenta que las autoridades responsables tenían la obligación de cumplir con la sentencia, aun cuando hayan presentado una impugnación como medio de defensa.