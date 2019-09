Alcalde de MazatlÃ¡n pide por escrito a Gobernador que Estado entregue obras al Municipio

Alcalde de Mazatlán pide por escrito a Gobernador que Estado entregue obras al Municipio

Es exigirles que cumplan con lo que tienen que hacer: dice Benítez Torres

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al no tener respuesta a sus peticiones de palabra, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres solicitó por escrito al Gobernador que entregue las obras realizadas a cargo del Gobierno del Estado al Municipio como el Centro de Seguridad Ciudadana y el Polideportivo en Villa Unión, entre otras.

“Acabo de mandar al Gobernador (Quirino Ordaz Coppel) hace tres días un documento claro, a la brevedad posible nos entregue (esas obras), porque se lo he pedido en múltiples ocasiones por palabra y él tiene voluntad de hacerlo, da instrucciones, a mí me consta que le ha dado instrucciones a Osbaldo (López Angulo, Secretario de Obras Públicas en Sinaloa), pero ellos no cumplen y hacen quedar mal al Gobernador”, añadió Benítez Torres.

“Entonces yo le dije: mando un documento si no nos cumplen entonces hago una conferencia de prensa, les enseño los documentos, porque hay uno más grave, el del Cereso que no han cumplido, acuérdense que hace poco tronó una tubería del drenaje en el Cereso (Centro Penitenciario El Castillo)”.

Recordó que cuando se construyó dicho centro penitenciario las entonces autoridades del Gobierno del Estado se comprometieron a construir una planta tratadora de aguas residuales para esas instalaciones y nunca lo cumplieron.

“Básicamente salen todas las eses fecales a contaminar la zona, le mandé otro documento hoy al Gobernador que le pido que lo resuelva porque si no él va ha ser responsable de lo que pase”, continuó el Alcalde.

“Hace días que nos tronó un tubo ahí cerca, podía haber sido una catástrofe para Mazatlán, si hubiera tronado 100, 150 metros adelante toda el agua que llega a Mazatlán se hubiera contaminado de eses fecales, imagínense el riesgo, entonces tenemos que ser exigentes, no es pelear con el Gobierno del Estado, es exigirles que cumplan con lo que tienen que hacer”.

Expresó que el Gobierno del Estado ha cumplido en algunas cosas con el Municipio, pero en las anteriormente mencionadas no lo ha hecho.