Alcalde de MazatlÃ¡n presentarÃ¡ el 21 de junio Plan Municipal de Desarrollo

Alcalde de Mazatlán presentará el 21 de junio Plan Municipal de Desarrollo

La presentación será a las 18:00 horas en la explanada de la Presidencia Municipal

Belizario Reyes

El próximo 21 del mes en curso en Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, presentará el Plan Municipal de Desarrollo de su administración que inició el 1 de noviembre del 2018 y concluirá el 31 de octubre del 2021.

La presentación se realizará a las 18:00 horas en la explanada de la Presidencia Municipal, dijo Benítez Torres en entrevista tras encabezar el evento de entrega simbólica de apoyos del Programa Estímulos a la Educación Básica a 2 mil 270 niñas y niños de las zonas urbana y rural de Mazatlán.

“Vamos a presentarlo socialmente, va hacer su debut en sociedad, invitamos a toda la gente que vaya, a las seis de la tarde del 21 de junio”, añadió Benítez Torres.

Dijo que dicho plan ya fue presentado al Congreso del Estado y al Cabildo de Mazatlán, lo que se hará ahora es presentarlo a la sociedad, pero expresó que será hasta esa fecha cuando dará a conocer la información de lo que contiene dicho Plan.

En otro orden de ideas manifestó que dentro de dos años y medio la gente le dirá si cumplió o no con su función de Alcalde, pero actualmente no piensa en elecciones ni en candidaturas y está orgulloso de ser Presidente Municipal.

“Yo estoy dedicado en cuerpo y alma a hacer lo que tengo que hacer en Mazatlán, para eso me eligió la gente, no os voy a defraudar, dentro e dos años y medio me dirán si cumplimos o no, pero no pienso en elecciones no pienso en candidaturas, pienso y estoy orgulloso de ser Presidente Municipal”, recalcó el Alcalde.

También subrayó que hay abasto de agua en Mazatlán pero lo que pasa es que no se puede surtir a toda la ciudad al mismo tiempo y se hace escalonadamente primero a una zona y después a otra.

“Eso es lo que estamos haciendo pero no tenemos ninguna queja de desabasto de agua”, continuó ayer por la mañana.

El Alcalde recordó que en dos casos anteriores de interrupción del suministro de agua potable a algunas zonas de la ciudad fue por el complot de algunas gentes, pero eso ya se resolvió, la falta de agua que se tuvo posteriormente fue por trabajos de interconexión de dos tanques pero ya se resolvió se espera que todo funcione bien de aquí en adelante.

Precisó que se presentaron denuncias contra quien resulte responsable por los dos casos donde hubo un complot para la interrupción del suministro de agua potable.