Alcalde de MazatlÃ¡n propone 15 mdp para restaurar el Centro de Seguridad Ciudadana

Alcalde de Mazatlán propone 15 mdp para restaurar el Centro de Seguridad Ciudadana

Luis Guillermo Benítez dice que ya solicitó el recurso al Gobernador de Sinaloa y está en espera de una respuesta positiva

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Entre 15 y 18 millones de pesos es lo que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres le propuso al Gobernador Quirino Ordaz Coppel para restaurar, en una primera etapa, el Centro de Seguridad Ciudadana.

“Me preguntó que cuánto se ocupaba para el Centro de Seguridad y le dije que en una primera etapa, entre 15 y un poco más de millones para resolver lo necesario y urgente, poner estacionamiento, barda perimetral pero hay cosas más importantes, debe estar Protección Civil, no se construyó nada, debe estar también bomberos”, declaró.

Mencionó que este recurso sería en una etapa inicial, en el que se instalará la tubería dañada o violentada, así como el de otras necesidades que se necesitan para concluir el proyecto.

Este inmueble se construyó durante la administración del ex Alcalde Carlos Felton González, en el que se le invirtieron alrededor de 97 millones de pesos, concluyendo a finales del 2016.

Se le heredó a la administración de Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez, sin embargo, tampoco se logró bajar el recurso para concluirlo.

“Para poder iniciarlo con 15 millones podemos hacerlo, él (Quirino Ordaz Coppel) se comprometió a revisarlo, no me dijo ni si, ni no, pero vamos convencidos que vamos a sacar ese tema. Es para restaurar todo lo que sucedió en ese centro”, comentó.

“Este año lo veo poco probable, pero los primeros tres o seis meses del siguiente es un hecho que los tenemos que pedir, es un pecado que no se esté utilizando cuando las condiciones son indignas, inclusive para los que trabajan ahí”, agregó.

Actualmente, el Centro de Seguridad Ciudadana está albergando a elementos de la Policía Militar, pero las dimensiones del inmueble cuentan con cinco edificios, más las áreas comunes, los estacionamientos y los accesos.