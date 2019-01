Alcalde de MazatlÃ¡n responde a empresarios que no se dejarÃ¡ chantejear

Alcalde de Mazatlán responde a empresarios que no se dejará chantejear

Asegura que no habrá impunidad para quienes violenten normas y reglamentos

Sheila Arias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dejó una advertencia para todos los empresarios del puerto.

“Le decimos al empresario y a todos los empresarios no nos vamos a dejar chantajear ni por políticos, ni por empresarios, ni por medios de comunicación, nosotros vamos a cumplir la Ley, parece ser que no les ha caído nada, podría tocar otros temas en relación de que vamos a cumplir la Ley y la normatividad, de tal manera, que no vamos a aceptar ni chantajes, ni presiones de esas”, dijo "El Químico" Benítez Torres en conferencia de prensa.

Y así respondió a las declaraciones del empresario Carlos Rivera Vega, quien acusó de manera pública a funcionarios municipales de condicionarle un permiso para construir una torre en pleno Centro Histórico.

Sin embargo, Benítez Torres afirmó que el caso está plagado de irregularidades, desde la administración pasada, y que no permitirán la obra si no cumple con los requisitos.

Y adelantó que no permitirán la torre como está proyectada, pues prevé seis niveles y el reglamento del Centro sólo permite dos o seis metros hacia arriba.

El Alcalde explicó las observaciones en conferencia de prensa.

“En fecha 26 de abril de 2017 se recibe en la Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano Sustentable solicitud de licencia de construcción a nombre de Rivera Inmobiliaria para la edificación de una torre de departamentos con una altura de 12 niveles, en el inmueble ubicado en calle Sixto Osuna 100 en el Centro Histórico, no obstante por encontrarse ubicado dentro del polígono declarado zona de monumentos históricos y tras una revisión del expediente administrativo, se determinó que el mismo no puede ser ejecutado en virtud de que, en dicha zona, el perfil urbano es de uno o dos niveles de altura a fin de que podamos preservar el patrimonio, ecológico, artístico del patrimonio de Mazatlan”.

El Alcalde precisó que, por ese motivo, no se le permitirá la construcción como el empresario pretende.

Y agregó que el expediente está plagado de irregularidades desde la administración pasada.

“El dictamen del uso de suelo erróneamente fue emitido en Olas Altas, con esa Dirección, cuando la documentación está en la calle Sixto Osuna... no cuenta con la factibilidad de la Secretaría de Salud, posteriormente en fecha 16 de noviembre de 2018, ya estando nosotros en la administración se ingresó el expediente con toda la documentación requerida ya vencida, a pesar de no cumplir, el proyecto en mención existe una licencia de construcción de fecha 8 de noviembre de 2017 por la cantidad de 340 mil pesos, cuyo pago se realizó una vez vencido el dictamen de uso de suelo, el cual constituye uno de los requisitos principales para la expedición de licencias, es decir, estaba vencido el dictamen, y se le permitió que pagaran cuando legalmente no debía de hacerlo”, señaló.

El Alcalde aseguró que el permiso expiró en octubre de 2017.

Agregó que el expediente se encuentra en la Comuna, pero reiteró que negarán el permiso hasta que el proyecto sea modificado al plan parcial del Centro Histórico.

Benítez Torres fue preciso: no aceptarán chantajes de grupos de poder. Y el mensaje lo dejó para todos los sectores de Mazatlán.