Alcalde de Mazatlán se disculpa por sus dichos sobre el hallazgo de dos mujeres asesinadas

Luis Guillermo Benítez Torres dice que le duele que sucedan esos homicidios

Alma Soto

12/02/2021 | 11:56 AM

El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ofreció disculpas a quienes se sintieron agredidos por su expresión, al referirse al asesinato de dos mujeres, en el sentido de que solo las "tiraron en Mazatlán".

"Eso es real, no son asesinatos que sucedieron en Mazatlán, es la información que me dieron, pero si por eso se sienten agraviados yo ofrezco disculpas, no era mi intención", manifestó.

Benítez Torres recalcó que en su declaración señaló que todas las muertes, de hombres y mujeres, son lamentables y eso no lo pusieron los medios de comunicación.

El martes, dos mujeres originarias de Culiacán y Durango, fueron halladas sin vida en un canal del Fraccionamiento Fuentes del Valle.

