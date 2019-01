Alcalde de MazatlÃ¡n se pronuncia a favor de la Guardia Nacional

Alcalde de Mazatlán se pronuncia a favor de la Guardia Nacional

Luis Guillermo Benítez Torres dice que el país ha estado militarizado desde que Felipe Calderón llegó a la Presidencia

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se pronunció a favor de la Guardia Nacional, cuya creación fue aprobada ayer en lo general por el Pleno de la Cámara de Diputados.

“Estamos convencidos que la línea y el fortalecimiento que hace Andrés Manuel (López Obrador, Presidente de la República) para la seguridad del país es la correcta y estamos a favor de eso”, añadió Benítez Torres este jueves por la mañana en entrevista.

- ¿De qué manera vendría a beneficiar al Municipio, a los municipios?

“Bueno, realmente ahorita no tenemos exactamente la forma cómo nos vamos a beneficiar, yo les decía que yo tengo mucha cercanía con el encargado de la Seguridad Pública en el país, sin embargo, no he querido tocarle la puerta para que nos ayude en seguridad porque todavía no están claros los procedimientos de cómo va a funcionar esto, sería quemar un cartucho antes de tiempo”, añadió el Presidente Municipal.

“Mejor me espero que esté totalmente aterrizado, no en forma general con paticularidades y entonces sí le entramos”.

Descartó que con la Guardia Nacional sea militarizar más al país.

“No, el país ha estado militarizado desde que llegó Calderón (Felipe Calderón) a la Presidencia de la República, o sea, trabajamos conjuntamente con el Ejército, junto con la Armada, con la Policía Estatal, Federal y Municipal, así lo hemos estado haciendo siempre, inclusive esto es una estrategia porque no se puede cambiar de la noche a la mañana, ahorita dejar en manos de estatales, federales y municipales nos tronaría el cuete a todos, no podemos transitar sin el Ejército y la Marina”, recalcó Benítez Torres.

De acuerdo con la iniciativa para crear la Guardia Nacional aprobada ayer, esta dependencia estará integrada por elementos de las policías Militar, Naval y Federal.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Olivo Cruz, manifestó que necesita analizar este tema para poder dar una opinión sobre la aprobación de la Guardia Nacional.

“Apenas acaban de subir la minuta con proyecto de decreto el día de ayer, te soy sincero, no la he leído, quiero darme a la tarea en esta semana para estar en condiciones de poder dar mi propia opinión”, dijo Olivo Cruz.