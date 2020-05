Alcalde de Rosario advierte que resguardo es todo el día, no sólo de noche

Manuel Antonio Pineda Domínguez refirió que sigue el confinamiento, por lo que las fuerzas públicas seguirán desalojando a la ciudadanía

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Con la apertura de nuevos negocios, y al referir que se avecina la etapa más crítica de contagios del coronavirus, el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez refirió que sigue el confinamiento, por lo que las fuerzas públicas seguirán desalojando a la ciudadanía.

Ya que durante la última semana se ha registrado mayor movilidad en la ciudad que cuando inició la cuarentena, ya que se abrieron de nueva comercios como papelerías, pinturas, cibercafé, telecomunicaciones, entre otros.

Destacó que la medida de resguardo no es sólo por la noche sino a lo largo del día, por lo que pidió a la ciudadanía a colaborar.

"Ahorita es la etapa más peligrosa, es cuando debemos hacer más caso y extremar más las precauciones. No sólo en la noche, durante todo el día debe ser justificada".

Manifestó que desde estos días y hasta el 15 de mayo se espera la parte más grave de contagios, por lo que se deben de respetar las indicaciones de las autoridades.

Refirió que aun y cuando en las unidades médicas en el municipio, es decir Centro de Salud, Issste, Seguro Social y Hospital Integral en 20 días no se han registrado casos sospechosos esto no significa que ya no existan riesgos.

"Eso no significa que ya no vamos a tener casos, es lo que le digo siempre a la gente, no se confíen, el que no tengamos casos no significa que nos exime de que no se puedan presentar, porque hay movilidad de gente, colindamos con dos municipios que hay casos y otro factor de riesgo es la gente que viaja", argumentó.

Motivo por el cual, destacó la importancia de que la ciudadanía cumpla con su parte de responsabilidad para evitar contagiarse y transmitir el virus.