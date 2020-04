Alcalde de Rosario advierte que venta de alcohol entorpece acciones contra Covid-19

Manuel Antonio Pineda Domínguez dice que venta de alcohol propicia aglomeración de personas y la violación de las medidas de seguridad contra el coronavirus

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Como una irresponsabilidad y contradicción ante las medidas de seguridad, calificó el Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez, el que no se suspenda la venta de alcohol por los diferentes niveles de gobierno ante la contingencia del coronavirus.

Ya que dijo, que pese a que no es una actividad esencial y que se decretó la suspensión de bebidas embriagantes, esto se ha concretado, y este tipo de negocios abren sin control o regulación.

"La única que yo he estado inconforme y lo he manifestado al área de normatividad es la venta de cerveza, a mí se me hace una contradicción, se me hace también una gran irresponsabilidad que siga la venta de la cerveza", precisó.

Argumentó que además se propicia que los ciudadanos no se queden en sus viviendas al recorrer la ciudad en vehículos consumiendo alcohol.

"Ese es un gran riesgo y no es una actividad esencial para la vida, y si se tiene que actuar, se tiene que ordenar que se cierren para primero que nada evitar concurrencia, brotes y sobre todo que sea parejo el actuar".

El primer edil señaló que la venta, sobre todo de cerveza, propicia la realización de fiestas y con esto se violen las medidas de seguridad contra el virus, desde la guarda de la sana distancia como la concurrencia de lugares.

"La venta de cerveza si nos mete en problemas porque nos echa a perder el operativo y las actividades que estamos haciendo porque hay gente que sigue haciendo fiesta en los patios de su casa con música, y ahí no podemos hacer nada, y hay concurrencia debido a la cerveza", aseveró.

Así también, dijo que comerciantes de negocios como papelerías o rubros similares que fueron cerrados por seguridad han manifestado su molestia. ya que se han afectado sus ingresos.