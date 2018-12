Alcalde de Rosario afirma que se resolviÃ³ conflicto por pozo profundo en Potrerillos

Alcalde de Rosario afirma que se resolvió conflicto por pozo profundo en Potrerillos

Manuel Antonio Pineda dijo que expropiarán el predio donde se ubica el pozo y se le pegará al propietario

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Con la expropiación del terreno, se resolverá demanda de abasto de agua en Potrerillos, aseguró el Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez.

Esto tras la manifestación de inconformidad de parte de vecinos, el reclamar una persona la propiedad del terreno donde se realizaron los trabajos.

Ante esto, el primer edil afirmó que se logró un acuerdo con el pago de una mensualidad de mil pesos y la expropiación del terreno.

“Nosotros vamos a iniciar el proceso de expropiación y lo vamos a liquidar... Nuestra prioridad es solucionar el problema de abasto de agua”, expuso.

“A mí se me hace un abuso por parte de él, de que ahora de que ya ve el pozo profundo, llega y se quiere conectar para el uso agrícola”.

Comentó que además se convenió el pago mensual de mil pesos para que reciba el abasto de agua para sus tierras del distrito de riego de la presa Las Higueras.

Pineda Domínguez reconoció que hubo un primer acuerdo de compartir el agua con el propietario pero ante el reclamo del pueblo se descartó.

Sobre el costo del predio, señaló que se una se desconoce el monto, y se determinará en base a un perito.

Asegura propietario de predio que no se le tomó en cuenta en construcción de pozo

EL ROSARIO._ Ante las reacciones por la construcción de un pozo profundo en la sindicatura de Potrerillos, Bernardo Iturria, propietario del predio aseguró que no se le tomó en cuenta.

Motivo ante el cual sostuvo que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común, por el delito de daños, despojo y/o lo que respute con número 4037.

“Pido que se me indemnice conforme a la ley, porque el perjuicio lo cometieron ellos en meterse a una propiedad ajena, no se me tomó en cuenta para nada y yo ya era el dueño”, dijo.

Informó que por accidente se percató de la construcción del pozo el primero de octubre de este año, mientras rentaba una parte de sus tierras.

“Jamás he estado en contra de que agarre agua la gente, sino la forma en que se hizo la obra... Un juez de control puede decirme que quite el pozo pero no es ese mi objetivo”.

Detalló que su abuelo, quien le heredó las tierras, permitió a la comunidad el uso de una noria, más no la construcción de un pozo.

“Desde hace 40 años había una noria, el pueblo pidió permiso de sacar agua de la noria pero no de hacer nuevo pozo”, sostuvo.

Motivo por el cual, refirió que seguirá con el proceso en busca de no ser perjudicado por las autoridades.