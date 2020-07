Alcalde de Rosario califica de incongruente la apertura al turismo frente a casos de Covid-19

Manuel Antonio Pineda Domínguez critica que se estén permitiendo aperturas mientras el número de casos confirmados y decesos no desciende

Hugo Gómez

04/07/2020 | 12:21 AM

EL ROSARIO._ Luego de la reciente apertura al turismo en Sinaloa, el Alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, señaló que esta medida es una contradicción ante la proliferación de casos positivos de Covid-19.

"Es incongruente que se esté permitiendo aperturas y el número de casos confirmados y decesos no descienden", aseveró.

El Presidente Municipal argumentó que estas acciones son un riesgo, ya que la Federación ha anunciado que la cuarentena durante tres meses más.

Pineda Domínguez refirió que estas acciones facilitan el relajamiento social frente a la pandemia que por meses han enfrentado los municipios.

Destacó que en Rosario se tomaron acciones para cuidar a la ciudadanía que le valieron críticas, pero hicieron que no se dispararan los casos positivos o muertes.

El munícipe expresó que muchos de los casos que se detectan en lo particular no son captados por la autoridad y no se reflejan en las estadísticas.

Hasta el momento el municipio se mantiene con cinco decesos, y pasó de un tope máximo de 21 casos hasta bajar a los cuatro pacientes activos.