Alcalde de Rosario rechaza intervenir en elección de síndicos y comisarios

Si tienen pruebas, que las presenten ante la Comisión de Gobernación, pide el Alcalde

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Ante las acusaciones de que la Comuna interviene en favor de candidatos de la planilla 1, el Alcalde Manuel Antonio Pineda Domínguez negó estos señalamientos.

Manifestó que se comprometió con todos los candidatos a que se mantendría al margen del proceso.

"Totalmente falso, conocemos perfectamente bien este ambiente, y como les dije a ellos, no nos vamos a meter en la elección; los carros de nosotros están cumpliendo con su trabajo", afirmó.

Sostuvo que el Gobierno municipal no ha tenido ingerencia en el proceso, y que los apoyos del DIF no se pueden frenar al ser de apoyo a las familias.

Pidió que se formalicen las denuncias con pruebas que así lo demuestren.

"Y si alguien tiene alguna prueba, pues que la presente ante el órgano, que es la Comisión de Gobernación, que venga, no nomás que ponga la queja que presente evidencia", subrayó.

Pineda Domínguez garantizó que han sido respetuoso de la voluntad de los ciudadanos al momento de elegir a sus dirigentes.

Llamó a la ciudadanía a elegir bien, ya que reconoció que en ocasiones existen autoridades de las comunidades electas que no se preocupan por las necesidades de sus pueblos.

"Ojalá que la gente no se equivoque, porque sinceramente hay en ocasiones síndicos que están cobrando la quincena y no los vemos preocupados por la sindicatura, no los vemos haciendo gestiones, no acuden a los llamados que les hace la Comuna", concluyó.