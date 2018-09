Alcalde electo de MazatlÃ¡n dice harÃ¡ cumplir la ley para frenar bloqueos de taxistas

Alcalde electo de Mazatlán dice hará cumplir la ley para frenar bloqueos de taxistas

Luis Guillermo Benítez sostuvo una reunión con miembros de Coparmex, quienes coincidieron en que se debe hacer cumplir la ley para resolver este problema

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ En hacer cumplir la ley de manera imparcial para resolver el problema de los bloqueos entre transportistas en este puerto, coincidieron el Alcalde electo, Luis Guillermo Benítez Torres, y el presidente de la Coparmex en Mazatlán, Jorge García Félix.

“Uno de los temas importantes que considero platicar con ustedes es primeramente decirles que tengan confianza en la próxima administración, venimos a cumplir y hacer cumplir la ley, es algo muy sencillo, que siempre se debió haber hecho”, agregó Benítez Torres al reunirse ayer por la mañana con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada.

Recordó que recientemente regresaba de la Ciudad de México y se encontró con un empresario de Transportes Aeropuerto quien le comentó de un bloqueo a una unidad de Atamsa como el que ocurrió el pasado lunes, y le preguntaba qué papel va a tomar en ese sentido.

“Le dije: mire amigo, yo voy a hacer cumplir la ley, yo no estoy ni a favor de los taxistas, ni a favor de Atamsa, ni a favor de Uber, si alguien de éstos no cumple la ley vamos a hacer que se cumpla la ley, pero realmente me queda claro que para la vocación de nuestra ciudad este tipo de hechos (los bloqueos) son lamentables, al igual que los hechos de violencia de otro tipo estos hechos son lamentables”, recalcó el Presidente Municipal electo.

“Entonces esa va a ser nuestra postura en relación a este tipo de casos y de todos los casos, hacer respetar la ley”.

Por su parte el presidente de la Coparmex en Mazatlán expresó en el encuentro que es muy desgastante y desafortunadamente, ya que llegan a nivel nacional las noticias de los bloqueos de taxistas a unidades de Atamsa que se han registrado en las últimas semanas en esta ciudad, donde en uno de los casos hicieron que se bajara de una unidad una persona que tiene una discapacidad.

“Yo creo que sí hay que darle una solución porque lo único que está haciendo, como dijo una persona, estamos escupiendo para arriba y no nos ayuda, no abona, hay que hacer lo que se tenga que hacer conforme a la ley”, recalcó García Félix.

“Igual que lo que mencionaste (le dijo a Benítez Torres), nosotros no estamos ni a favor ni en contra de los taxistas ni del otro, simplemente que se observe la ley”.

El bloqueo más reciente de taxistas a una unidad de Atamsa ocurrió el pasado lunes, donde los primeros argumentan que es en defensa de su fuente de trabajo y que Transportaciones Aeropuerto no está cumpliendo con un convenio firmado hace más de siete años donde se le dio recursos del Gobierno del Estado para que con vehículos con placas estatales, de la empresa VipTravel, brindara el traslado de pasajeros de la ciudad a la terminal aérea y no en sus unidades amarillas.

Por su parte la dirigencia de Atamsa argumenta que legalmente tiene autorización para realizar los servicios de viceversa, es decir, realizar traslado de pasajeros también de la ciudad al aeropuerto y no sólo de la terminal aérea a la ciudad.