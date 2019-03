Alcalde llama a denunciar por MazatlÃ¡n APP a funcionarios corruptos

Alcalde llama a denunciar por Mazatlán APP a funcionarios corruptos

Pide a ciudadanos del puerto poner a prueba a los integrantes del Gabinete

Sheila Arias

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres convocó a los mazatlecos a denunciar funcionarios corruptos a través del celular.

En la conferencia de prensa “De cara al pueblo” aseguró que la aplicación Mazatlán APP, la que puso en marcha en enero pasado, tiene un apartado para enviarle mensaje privado y sólo él los puede ver, pero también lo puede responder.

Y a través de esta herramienta pidió poner a prueba a su Gabinete.

“A la ciudadanía ayúdenos a hacer las denuncias, ya les dijimos que aquí no se aceptan moches, denúncienlos, en esa aplicación hay cómo decirle al Alcalde quién le pidió moche, no me va a temblar la mano para darlo de baja de la administración pública”, sostuvo, y de paso mandó mensaje a sus directores de área presentes en la conferencia.

La aplicación Mazatlán APP es un proyecto diseñado desde la Dirección de Sistema del Gobierno municipal, el ciudadano la instala en su celular y tiene acceso para denunciar fallas en servicios públicos, y lo relacionado con obras públicas, tránsito, y seguridad. También puede enviar sugerencias.

El reporte ciudadano queda registrado de “entrada” en un servidor, se le entrega un número de folio y se informa el seguimiento hasta su conclusión. En una de las opciones está el apartado para enviarle un mensaje directo al Alcalde.

“Es una herramienta increíble que empoderar al ciudadano, sin necesidad de hacerlo venir, de hacer fila, pueden hacer sus denuncias. Hemos querido, ojalá fuera posible que todos los ciudadanos tuvieran esta herramienta digital, porque de esta manera, nos obliga a trabajar más, estamos pidiendo a la ciudadanía oblíguenos a trabajar como debe ser, por eso les pido a los ciudadanos que, desde su teléfono, descarguen esta aplicación y pónganos a prueba", pidió.

"Estamos decididos a cumplir, cueste lo que cueste, iniciamos en Mazatlán la cuarta transformación y ni un paso atrás, ni para agarrar viada”, agregó.

El Alcalde aprovechó para exigir a los directores de área que revisen sus corres electrónicos, pues algunos no revisan las indicaciones que les envía.

Y aprovechó para exponer el avance de esta herramienta, según la Dirección de Sistemas, única disponible de un ayuntamiento en Sinaloa.

Explicó que del 1 al 19 de marzo el Gobierno municipal ha recibido, vía aplicación Mazatlán APP, mil 645 denuncias, de ellas mil 410 atendidas y 235 pendientes por resolver.

Aplicación

Mazatlán APP

DEPENDENCIAS CON MÁS REPORTES

- Alumbrado público 417

- Jumapam 353

- Tránsito municipal 230

- Obras Públicas 294

- Aseo urbano 125

- Parques y Jardines 75

- Planeación 66

- Dirección del Deporte 24

- Seguridad Pública 19

- Oficialía Mayor 8

- DIF municipal 7

- Bienestar Social 5

- Desarrollo Económico 1