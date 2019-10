Alcalde panista perdonó $971.8 millones en multas y recargos a Diego Fernández de Cevallos

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Alcalde de Colón, Querétaro, perdonó 971.8 millones de pesos al ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, miembro de su mismo partido, de los 984.7 millones de pesos que debía en predial, incluyendo multas y recargos. El acuerdo se alcanzó a finales de la pasada semana.

Acorde a la información vertida en El Universal, la resolución de la deuda de Fernández de Cevallos se dio después de un análisis jurídico realizado entre las autoridades estatales y los representantes legales de Fernández de Cevallos, quienes que concluyeron que, acorde a la Ley, sólo pagaría 12 millones de pesos.

No obstante, el Alcalde de Colón refirió que todo el procedimiento fue llevado a cabo bajo normas jurídicas, pues no existió condonación alguna.

El “Jefe” Diego, habría hecho el depósito por 12 millones de pesos la noche del pasado viernes 25 de octubre; por lo que el adeudo quedó saldado y al corriente hasta el segundo bimestre del año.

Por su parte, Milenio tuvo acceso al documento que señalaba la deuda saldada por 12 millones de pesos de el Rancho El Estanco.

En el oficio se detalla que el poseedor del inmueble se presentó ante las autoridades correspondientes con el fin de resolver “las consideraciones realizadas por quien legalmente resulta sujeto pasivo del impuesto”, para llevar a cabo las deducciones correspondientes.

“El impuesto adeudado fue cubierto en su totalidad el día de ayer quedando al corriente respecto del bimestre que corre; resultando un monto de ingreso al erario municipal por la cantidad de 12, 763,239.68 doce millones setecientos setenta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos con sesenta y ocho centavos”, puede leerse en el documento que fue entregado a Azucena Uresti.

Finalmente, el documento señala que a petición del contribuyente, se hace del conocimiento público, reiterando que conforme al derecho el expediente ha sido concluido “pudiendo ser consultado en términos de la ley”, señala el oficio emitido.

LLUEVEN CRÍTICAS EN REDES

Tras darse a conocer la resolución de la deuda predial de “el Jefe” Diego, usuarios en redes sociales no dudaron en expresar su descontento, señalando a que gracias a que el Alcalde de Colón es panista, el pago hecho por Fernández de Cevallos fue mucho menor al monto que debía.

Por otra parte, usuarios expresaron su descontento por las consideraciones que le fueron tomadas a Fernández de Cevallos.

¿Alguien me va a criticar por mentarle la madre a El Jefe Diego? A ver si cuando me toque pagar el predial de la casa de mis padres me hacen un descuento como al panista ¡Pinche alcalde hocicón que salió hace unas semanas a hacer público el caso! Panistas tenían que ser...