Alcaldes controversiales de Sinaloa no han incurrido en corrupciÃ³n: Imelda Castro

Alcaldes controversiales de Sinaloa no han incurrido en corrupción: Imelda Castro

La Senadora consideró que, aunque no comparte el estilo de gobernar de ciertos alcaldes de la entidad, ellos tienen derecho a gobernar a su manera

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Para la Senadora Imelda Castro Castro, los alcaldes de Sinaloa que se han visto envueltos en controversias y fricciones con distintos grupos sociales no han cometido algún ilícito, sino simplemente están llevando a cabo maneras distintas de gobernar.

“Para mí no hay, hasta este momento, ningún acto de corrupción que se pueda acusar a nuestros alcaldes. No hay ni una violación a la Ley con la cual se pueda acusar a nuestros alcaldes. Son formas que podemos decir que no compartimos; o sea, a lo mejor, si alguno de ustedes fuera alcalde de Culiacán o alcaldesa, o si yo fuera alcaldesa, seguramente diríamos: 'Yo no gobernaría así'. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estilos de gobernar”, consideró.

“No compartimos las formas en que se gobierna, los estilos personales de gobernar. Yo no los comparto. Creo que ellos deben de hacer una evaluación crítica y autocrítica de estos meses, y restablecer las relaciones y el diálogo con los sectores productivos, el sector político y con la opinión pública”, manifestó.

También reflexionó sobre cómo es que pueda cambiar la aceptación o rechazo social de algún determinado alcalde en el futuro.

“También decir que el tiempo se acaba, es decir, la etapa de gracia que se les da a los gobiernos termina en el sexto mes, de noviembre para acá, y pues entonces los gobernantes tienen que responder. ¿Por qué? Porque ya vienen los informes financieros, ya vienen las Cuentas Públicas, y a estos gobiernos se les va a calificar por eso: cómo están manejando los recursos públicos, cómo están ejerciendo los programas sociales”, consideró.

CONTEXTO PARA EL DESARROLLO

Castro Castro opinó que en Sinaloa se está dando el contexto político perfecto para que haya desarrollo en la entidad.

“En Sinaloa hay un proceso diferente, nuevo, de lo que se llama 'gobierno dividido': yo he dicho que estamos en Sinaloa en el estado ideal de la política. ¿Por qué? Tenemos a un Gobernador de un partido, tenemos siete alcaldes y alcaldesa de partido distinto al del Gobernador, una mayoría en el Congreso del Estado distinta al Gobernador. Y eso hace que la ciudadanía esté muy pendiente y todo lo esté revisando”, reflexionó.