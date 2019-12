Alcaldes no acatan recomendaciÃ³n de CEDH sobre ataques a prensa: AsociaciÃ³n 7 de Junio

Alcaldes no acatan recomendación de CEDH sobre ataques a prensa: Asociación 7 de Junio

El 13 de diciembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación contra los alcaldes de Culiacán y Mazatlán por las confrontaciones que han sostenido con periodistas sinaloenses

Karen Bravo

23/12/2019 | 12:23 AM

Los alcaldes Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, no han acatado la recomendación que emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el 13 de diciembre, lamentó Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio.

La CEDH emitió la recomendación por comprobarse la violación del derecho humano de libertad de expresión y seguridad jurídica, sin embargo, esto no se ha reflejado en el actuar el Alcalde de Culiacán, dijo la periodista.

“A la fecha no han acatado, porque siguen señalando a periodistas, a medios y eso es lamentable por parte del Alcalde”, expuso.

"Cuando lo cuestionábamos no quiso responder y no sabemos si aceptó o no la recomendación de la Comisión Estatal”, recriminó.

Moreno reprobó la actitud de Estrada Ferreiro y señaló que no es propia de un servidor público.

“No le ha caído el 20 al Alcalde de Culiacán que la situación (...), es autoridad, entonces puede tener señalamientos, puede la gente solicitar servicios públicos o enojarse porque los servicios no están bien, y eso le molesta y le echa la culpa a los medios, es muy lamentable”, criticó.

“Él piensa que anda en campaña, no le ha caído el 20 que es una autoridad, que debe guardar respeto a todos, no solo a los periodistas, sino en general”, añadió.

Pese a la confrontación con los medios por parte de Estrada Ferreiro y Benítez Torres, Ángeles Moreno puntualizó que no todos los Alcaldes de la Cuarta Transformación tienen la misma actitud ante los cuestionamientos y la crítica.

“Yo veo al Alcalde de Navolato (Eliazar Gutiérrez) un respeto hacia los medios y yo creo que por eso él ha respetado, no me voy a referir a todos, en el caso de él es muy consciente de que es un funcionario público que tiene un puesto que lo va a dejar en un momento determinado”, señaló.