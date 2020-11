Alcaldesa de Chihuahua acusa a Javier Corral de amagarla con la cárcel para sacarla de la contienda del PAN

De acuerdo con la Alcaldesa Campos Galván, el Gobernador de Chihuahua la ha perseguido políticamente previo a las elecciones de 2021, donde ella buscará la gubernatura de la entidad

Sinembargo.MX

28/11/2020 | 08:28 AM

MÉXICO._ María Eugenia Campos Galván, Alcaldesa de Chihuahua, denunció que es víctima de una persecución política para impedir que busque la gubernatura de la entidad. La panista acusó que detrás de este amago está el Gobernador Javier Corral.

La Alcaldesa denunció en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado para el programa “Los Periodistas”, de La Octava, que ha sido perseguida por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad por una denuncia de hace dos años que no prosiguió, y acusó a los ministerios públicos de “ceder” ante presiones del subsecretario del Gobierno estatal.

“¿Cómo es posible que estos ministerios públicos estén cediendo ante el subsecretario de Gobierno y estén dejándose presionar por lo que el subsecretario de Gobierno dice, que es el suplente del legislador Gustavo Madero –quien informó ayer por la noche que solicitó licencia en el Senado para buscar la candidatura del PAN a la Gubernatura de Chihuahua–“.

Al ser cuestionada sobre la persecución que el Gobernador Corral ha ejercido en su contra, la funcionaria dijo que desde hace años el panista ha tratado de relacionarla con el ex gobernador César Duarte, detenido en Estados Unidos.

“El Gobernador tiene, desde el año 2016 que fuimos ambos electos, él para la gubernatura, una servidora para la presidencia, tiene hablando en mesas, en corto, entre amigos, en reuniones, hablando de que una servidora es aliada, socia, del ex gobernador, el hoy capturado César Duarte”, dijo en el programa “Los periodistas”.

Campos Galván aseguró que no existe una acción penal en su contra por dichos señalamientos. Sin embargo, en 2018, cuando ella buscaba reelegirse como Alcalde, el entonces candidato del PRI, Alejandro Domínguez, la denunció.

Recordó que en el 2018 la demanda fue atendida por sus abogados, pero no encontraron carpetas de investigación relacionadas.

“Yo me presenté dos veces ante la Fiscalía estatal, me fue negada esta información y ahora, casualmente que llegamos a la elección, seis meses antes de la elección constitucional, un mes antes de que empiece la elección interna de Acción Nacional, [Javier Corral] empieza muy duro y públicamente a decir que él va hasta donde tope, que no le importa de qué partido sea ni quién sea. Que él va hasta donde tope”, expuso la panista.

La Alcaldesa aseguró que el Gobierno de Corral no ha presentado ninguna prueba que la relacione con actos ilícitos, en cambio, dijo que ella sí presentó recientemente audios y videos que comprobarían que la directora del Registro Civil de la entidad, Inés Martínez, y el subsecretario de Gobierno amenazaron a un ex colaborador de la panista con que sería buscado por el Ministerio público.

“Yo hace unos días presenté con pruebas de audio, video, cómo dos funcionarios estatales de primer nivel, fíjense nada más, la directora del Registro Civil y el subsecretario de Gobierno, que es además suplente del Senador Madero. Tengo los videos donde él aprieta, presiona a un ex colaborador mío y le dice: ‘Después de esta plática te va a buscar el Ministerio Público en la Ciudad de México’”, expuso.

“¿Cómo se atreven a llegar a la gente, a buscar información, presionar a ministerios públicos que pertenecen a una Fiscalía Anticorrupción autónoma que fue propuesta por el Gobernador Corral cuando llegó en el 2016 a la gubernatura y que creó el Gobierno del Estado”, añadió.

María Eugenia Campos Galván buscará la candidatura del Gobierno de Chihuahua en las elecciones de 2021.