Alcaldesa de Escuinapa dice no estar ni a favor ni en contra de edil y corresponsal de Noroeste en conflicto - Noroeste

Alcaldesa de Escuinapa dice no estar ni a favor ni en contra de edil y corresponsal de Noroeste en conflicto

Aída Fernanda Oceguera Burques asegura que es respetuosa de la libertad de expresión

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ Aída Fernanda Oceguera Burques, alcaldesa del municipio, aseguró que es respetuosa de la libertad de expresión, pese a que el día de ayer en plena celebración, la regidora del PRI, Dora Guerrero, interpuso un entendimiento mutuo, a través de la Mediación como mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal en contra de Carolina Tiznado, corresponsal del periódico Noroeste en Escuinapa.

Manifestó que tanto la regidora como la reportera deberán de poner sus argumentos ante el Centro de Justicia Alternativa, Región Sur, pues no se muestra ni a favor y en contra de la solicitud de dicha funcionaria pública hacia la corresponsal.

“Vale la pena que como ustedes lo manifestaron ayer, la libertad de expresión, ellas tendrán sus argumentos, ellas se deben de respetar, pero aquí, tenemos que ser cuidadosos de la forma, no puedo decirte que sí estoy a favor o en contra, soy respetuosa de la libertad de expresión tanto de ustedes, como de nosotros para ustedes”, dijo.

Oceguera Burques enfatizó que no se trata de una demanda, sino de una notificación en la cual se busca reunir a ambas partes y con ello conciliar lo notificado.

“Lo que conozco es que no es una demanda, son las dos partes que se van a reunir para platicar porque todo lleva un procedimiento, que igual no soy abogada y no conozco las formas, pero es lo que sé. No es una demanda interpuesta en su contra, las regidoras están solicitando algo por parte de Carolina, y en ese inter van a generar acuerdos, e inclusive de las dos partes tiene que conciliar y hablar”, explicó.

La alcaldesa manifestó que le sorprendió la notificación respecto a que el día de ayer se celebró el Día de la Libertad de Expresión, por lo que se dijo ser respetuosa de este tema con los diferentes medios de comunicación locales, pero que también es de la “idea” que se tiene que escribir con responsabilidad.

“Me sorprendió mucho que el día de ayer que se festejaba el día (libertad de expresión); yo lo mencioné y me atreví a etiquetarlos (Facebook) a todos ustedes porque, yo siempre he sido respetuosa de lo que hacen porque no es fácil, y también soy de la idea que el poder que nos da escribir, el poder redactar, tiene que ser de manera muy responsable, y ahora que la tecnología nos da esta forma de poder dar notas, se aplauden completamente”, subrayó.

Oceguera Burques puntualizó que como ediles están expuestos al escrutinio público, puesto que no se tienen que enojar y molestar.

“Aun así, tenemos que ser mucho muy político para que no se nos suba la molestia o el enojo, que en muchas situaciones; expuesta y no me rajo, porque sinceramente la política es muy bonita”.

Dijo que no se enoja con las notas.

“No, en lo absoluto, las leo, las analizo y también me hago una autoevaluación como persona, soy muy respetuosa de lo que hacen y dicen, y también soy de la idea de que ante cualquier situación podemos hablar, podemos hacerlo”, señaló.