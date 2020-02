Alcaldesa de Guasave acusa a sindicato de intolerante

La entrega del fondo de vivienda directo en el sueldo de los trabajadores es legal, defiende Aurelia Leal López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ De intolerante con la administración municipal que ella encabeza acusó la Alcaldesa Aurelia Leal López al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave.

Comentó que hay muchos derechos que el Stasag dice tener, pero que en su momento no los exigieron a pasadas administraciones.

“Hoy desde que entramos nos han venido exigiendo recursos, nos han venido tomando, el sindicato ha sido muy poco tolerante con esta administración, desde que entramos hizo tomas exigiendo deudas desde 2014, las cuales se les cubrieron, y hasta ahorita vamos bien con ellos”, indicó.

El nuevo encontronazo entre la parte patronal y obrera de la Comuna guasavense se desprendió después de que la administración municipal decidiera dejar de depositar a las cuentas del Stasag los recursos del fondo de vivienda de los trabajadores agremiados, para hacer los depósitos de esa prestación directamente a cada sindicalizado dentro de su salario quincenal.

“Nos estamos sujetando a lo que la ley establece, somos muy respetuosos de las leyes. No debemos otorgar recursos a personas que no tienen la personalidad jurídica y si lo hacemos vamos a ser observados por la Auditoría Superior del Estado”, expuso.

En días pasados, Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Stasag, dijo que con esta acción el Gobierno Municipal estaba violentando el contrato colectivo de trabajo, en el cual se establece que el Ayuntamiento debe retener los recursos del fondo de vivienda de los trabajadores y depositarlos a una cuenta de la organización gremial.

Al ser cuestionada si el Municipio depositaba anteriormente los recursos del fondo de vivienda en una cuenta particular del dirigente sindical o a una del Stasag, la Alcaldesa respondió que lo desconocía.

“De números y de cuentas yo no me avoco. A ellos se les está pagando, pero nosotros no podemos pagarle a una sola persona para que la ASE no nos esté observando”, insistió.

La Presidenta Municipal manifestó que seguirán depositando el fondo de vivienda directamente a los trabajadores.