GUASAVE

Alcaldesa de Guasave avala despido de sindicalizados de la Jumapag... en parte

Antes de proceder con esa acción, el gerente de la paramunicipal debió hacer los cambios administrativos debidos; este martes será la entrega-recepción en el organismo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, avaló la decisión de Socorro Castro Gálvez, gerente de la Jumapag, de dar de baja a cuatro trabajadores sindicalizados del círculo del secretario general Roberto Acosta Quevedo... pero son en parte.

Y es que la Presidenta Municipal consideró que antes de proceder contra los empleados sindicalizados, el gerente de la paramunicipal debió hacer los cambios administrativos en el organismo, ya que sigue trabajando con gerentes y jefes de área de la pasada administración.

"No se trata de consensos, se trata de una necesidad que miró el gerente y la respetamos y la avalamos en parte", dijo.

"Esto corresponde a decisiones de la gerencia, pero nosotros vamos a actuar cuando veamos que no se está actuando conforme a derecho, ahorita nosotros vemos que se debe empezar también administrativa y no hemos tenido una entrega-recepción por la gerente Paula Gil y no se han dado los cambios debidos", expresó.

El viernes de la semana pasada fueron despedidos de la Jumapag cuatro trabajadores sindicalizados, abonando al complicado inicio de la relación patrón-obrero entre el nuevo gerente de la paramunicipal y la organización gremial, que tenía emplazamiento a huelga a las 13:00 horas de este lunes, pero que no se ejecutó.

Entre los empleados dados de baja están un hermano del líder sindical y el secretario del trabajo, Israel López, mano derecha del secretario general Acosta Quevedo.

La Alcaldesa reconoció que parte de los problemas que tienen en crisis a la Jumapag es el contrato colectivo de su sindicato.

"Vamos por la revisión del contrato colectivo del sindicato. El Municipio de Guasave está preocupado por la situación económica en la que se encuentra la Junta del Agua Potable, sabemos que en parte de esto ha contribuido el sindicato, pero también otros factores", dijo.

"Vamos a tener acercamientos con el líder sindical para revisar el contrato, tenemos que revisar el contrato, por ahí se debe de empezar, y se debe de tener las puertas abiertas para escuchar".

Leal López subrayó que van a actuar jurídicamente siempre respetando los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, respetando la autonomía no solo del sindicato de la Jumapag sino también del Ayuntamiento, siempre y cuando no se vulnere la estabilidad del Municipio.