Alcaldesa de Guasave no quiere reelección y envía a Morena 6 propuestas

Aurelia Leal López dice que del Consejo Nacional de Morena y el precandidato a Gobernador, Rubén Rocha Moya, le proponen que participe en la elección, pero su intención es terminar su mandato

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Aunque ha recibido propuestas del Consejo Nacional de Morena y del precandidato a Gobernador Rubén Rocha Moya para que participe en el proceso electoral que ya está en marcha, Aurelia Leal López reiteró que su intención es terminar el periodo para el que fue electa.

La Alcaldesa de Guasave manifestó que en ese caso le pidieron que enviara propuestas y mandó a la dirigencia nacional de Morena una lista de tres hombres y tres mujeres de donde puede salir quien contienda en la Cuarta Transformación por la Presidencia Municipal.

“Ya sesionó el Consejo Nacional de Morena antenoche, me enviaron la convocatoria, me enviaron para que propusiera nombres, enviamos algunos nombres, no me anoté, no me gusta ir por delante”, expresó.

En la lista que Leal López compartió a Noroeste vienen los nombres de Martín Ahumada Quintero, Casimiro Zamora Valdez y Gerardo Peñuelas Vargas, de hombres; y Flora Miranda Leal, Felícitas Pompa Robles y Sylvia Míriam Chávez López, de mujeres.

“Para mí todos son iguales y si me faltó alguno, que me disculpe, pero me pidieron una propuesta y ahí está”, indicó.

Leal López aclaró que el orden en el que envió los nombres no necesariamente es el de su preferencia; sin embargo, elogió a Ahumada Quintero, quien durante el proceso de la pandemia ha estado como secretario técnico del Consejo Ciudadano para Mitigar los Efectos del Covid-19.

“El doctor Ahumada, muchos no lo saben, pero es el médico de la familia, una gran persona y un gran ser humano; para mi Martín es una gran persona que está comprometido con la sociedad y sin negativos, y todos los que están ahí son buenas personas, hay hombres y mujeres que pueden dar la pelea”, manifestó.

La Alcaldesa subrayó que también envió propuestas para las diputaciones locales, pero esa lista no la compartió.

Sostuvo que no tiene la intención de buscar la reelección, porque está en una encomienda que trata de cumplir, pero es parte de un proyecto nacional y serán las autoridades de Morena las que van a definir.