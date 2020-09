Alcaldesa de Guasave y Gobernador son recibidos con manifestación de jornaleros en Estación Bamoa

Se trata de trabajadores del campo que le reprocharon a Aurelia Leal López por no haberlos querido recibir para solicitarle apoyos

Reyes Iván Camacho

ESTACIÓN BAMOA.- Jornaleros agrícolas de Estación Bamoa aprovecharon la visita que hicieron a esta sindicatura la Alcaldesa Aurelia Leal López y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel para manifestarse, en exigencia de apoyos para sobrevivir.

Al frente de los manifestantes estuvo Juan Perea Armenta, quien señaló que el Sindicato de Trabajadores Asalariados del Campo le tiene prestado un edificio al Municipio, pero hay un convenio en el que el Ayuntamiento se compromete a apoyarlos con despensas, el cual supuestamente no han cumplido.

En dicho edificio del sindicato, el Municipio tiene una biblioteca pública.

“No hay nada para esta gente del diario en el campo y el Gobierno municipal no nos ha querido recibir, a la Presidenta Municipal en diferentes ocasiones le he pedido audiencia y no quiere. La mitad del edificio se lo tenemos prestado al Ayuntamiento”, le comentó Perea Armenta al Gobernador.

La Alcaldesa intervino y le pidió al manifestante que le dijera cuándo.

“Cuando usted guste. No había necesidad de esto”, expresó.

Leal López afirmó que sí se han atendido a los jornaleros de Estación Bamoa y sí les han entregado despensas.

“No sé cuándo ¿Cuándo nos han dado”, cuestionó otro jornalero, “¿cuándo?, que no los hemos visto”.

Ya en tono de molestia, la Alcaldesa reprochó a Perea Armenta que estaba politizando las cosas y que pareciera que su intención solo era quedar bien.

“Hay un convenio con ellos, está firmado, se les han dado las despensas, pero no sé por qué está en este momento en este plan, me queda claro que ahorita quieres quedar bien y estás politizando las cosas”, refutó Leal López.

Perea Armenta cuestionó también que en las tarjetas de apoyos de alimentos entregadas por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado no hayan tomado en cuenta a los jornaleros agrícolas.

Luego de ese altercado, las autoridades prometieron darle seguimiento a la petición de los manifestantes.