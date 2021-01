Alcaldesa de Tampa decreta uso obligatorio de mascarillas durante la semana del Super Bowl

MIAMI._ La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, decretó este jueves mediante una orden ejecutiva el uso de mascarillas en determinadas áreas de la ciudad en el marco del Super Bowl LV, que se celebrará el próximo 7 de febrero en esta ciudad de Florida (EU).

Las mascarillas serán requeridas tanto en interior como en exterior en zonas como las inmediaciones del Estadio James Raymond, que albergará el encuentro entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs, así como en el centro de la ciudad y zonas de entretenimiento como el Distrito Histórico de Ybor City.

“Necesitamos que todos hagan su parte. Queremos que los fanáticos se sientan seguros de saber que cuando salgan a celebrar el Super Bowl LV, pueden hacerlo de manera segura en una ciudad que se toma en serio esta pandemia”, señaló Castor en un comunicado difundido hoy.

“En términos futbolísticos, es simple: las máscaras son la defensa adecuada. No permita que Covid-19 intercepte su capacidad para crear recuerdos inolvidables o mantener a salvo a sus seres queridos”, agregó.

