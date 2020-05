Alcaldesa valorarÃ¡ reapertura de playas en Guasave

Alcaldesa valorará reapertura de playas en Guasave

Aunque los casos de Covid-19 han venido al alza en el municipio, ya se tienen que abrir hoteles y comercios, pero en el caso de los balnearios se tiene que analizar su reapertura, dice Aurelia Leal López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, manifestó que se valorará la posibilidad de reabrir las playas del municipio, pero si se hace será vigilando que se cumpla la sana distancia.

Lo anterior, después de que el domingo muchos guasavenses acudieron a los balnearios y fueron retirados por la Policía Municipal y se tuvieron que llevar a 13 personas a barandilla por hacer caso omiso.

“Se va a valorar (la reapertura de playas), pero no queremos aglomeraciones como se han venido generando, la gente que se reúne en las playas no se reúne para bañarse, se reúne para comer y tomar y no se reúnen con la sana distancia, sino que juntitos, a veces hasta del mismo bote toman algunos”, manifestó.

Lo que sí consideró que debe de reabrirse a partir del 1 de junio son otras actividades como los hoteles y los comercios de distintos giros, cuidando también que no haya aglomeraciones y en cada establecimiento se tomen las medidas sanitarias.

“En las tiendas se puede reabrir, reactivar, pero limitando, con sus cubrebocas y las debidas medidas, si hubo condiciones para levantar la ley seca, que es lo peor, las filas que se hicieron, creo que puede haber condiciones para que el ramo hotelero ya reactive sus actividades, así como los restauranteros y todos los comerciantes, con la sana distancia y las medidas que se deben de tomar”, sostuvo.

La Presidenta Municipal de Guasave reconoció que hay una relajación total de muchas personas y eso está elevando el número de contagios en el municipio, pero es momento de reabrir algunas actividades económicas.

“Vamos a establecer filtros en las sindicaturas, vamos a girar instrucciones a los tránsitos para que en los autos vayan dos personas nada más, en las motos una persona, vamos a hacer los oficios para hacer oficial a partir de mañana”, indicó.

Dijo que es preocupante que muchas personas sigan sin tener conciencia de lo que está pasando y que las autoridades los tengan que cuidar como si fueran niños.