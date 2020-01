Alcohol, tercera causa de muerte en mujeres de 35 a 45 aÃ±os

Alcohol, tercera causa de muerte en mujeres de 35 a 45 años

Casi la mitad de las mujeres que beben inician en el consumo de alcohol entre los 18 y 25 años

Belizario Reyes

En México el alcoholismo es la tercera causa de defunción entre mujeres de 35 a 45 años de edad, se dio a conocer en conferencia de prensa para anunciar que del 27 de enero al 2 de febrero se realizará la "25 Semana Nacional, compartiendo Esfuerzos", El Alcohol en la mujer, la verdad oculta.

"En México, el alcoholismo es la tercera causa de defunciones entre mujeres de 35 a 45 años de edad, casi la mitad de las mujeres que beben inician en el consumo de alcohol entre los 18 y 25 años de edad", se agregó en el evento encabezado por la presidenta del Centro de Integración Juvenil, Rosa Elena Sánchez Moraila, integrantes de la agrupación de Alcohólicos Anónimos y personal de la Secretaría de Salud en la entidad.

"Su consumo excesivo durante el último año ha tenido un aumento significativo, 3 de cada 10 hombres y 2 de cada 10 mujeres beben de 8 a 11 copas por ocasión, 3 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres beben de 5 a 7 copas por ocasión. Un consumo moderado en mujeres es máximo 3 copas, en hombres 4 copas por ocasión".

Sánchez Moraila expresó que la "25 Semana Nacional, compartiendo Esfuerzos", será inaugurada el próximo lunes 27 de enero, a las 10:00 horas en las instalaciones del CIJ ubicadas en la calle Kena Moreno, en la Colonia Periodistas, de este puerto.

"Para nosotros es muy importante llevar este mensaje a la mujer, pero no únicamente a la mujer, también a los hombres tanto jóvenes, adolescentes, adultos, padres de familia para que ellos sepan cuáles son los daños y consecuencias de esta sustancia, que aunque legal hay que tener en cuenta que es una droga y muchas veces es la droga de inicio para que se de el consumo de drogas ilegales", añadió la presidenta del CIJ en Mazatlán.

Agregó que para el evento inaugural están convocados representantes de las sociedades de padres de familia de diferentes escuelas tanto de nivel preescolar, primaria y secundaria, porque se quiere llegar a este sector.

Como CIJ siempre se está presente gracias al apoyo del sector educativo en el trabajo con alumnos, maestros, pero difícilmente se puede tener el interés o la importancia de los papás, quizás no es porque no le den importancia al tema sino porque desconocen cuál es el objetivo de la prevención.

Reiteró que en esta edición se quiso tratar El Alcohol en la mujer, la verdad oculta, porque es un tema muy real y en la experiencia que se tiene en el CIJ en el tratamiento se han dado cuenta cómo la mayoría de sus pacientes son varones y hay una mínima parte de mujeres, un 80 por ciento de los pacientes que se atienden en dicha asociación en Mazatlán son hombres y 20 por ciento son mujeres.

"Esto no quiere decir que haya menos mujeres que consumen drogas legales e ilegales, no, sino que las mujeres son las que menos acuden a recibir un tratamiento, por diferentes situaciones, porque están ocupadas atendiendo a los hijos o porque no quieren que se ventile esta situación ante la sociedad", añadió Sánchez Moraila.

"Es una enfermedad no reconocida, además de lo que viene siendo la estigmatización de la mujer, porque por ejemplo sí podemos darnos cuenta cuando un varón está bebiendo qué decimos, se está divirtiendo, es hombre, pero cuando una mujer está bebiendo la verdad que los comentarios que se escuchan no son muy agradables, pero esa es la mentalidad que tenemos como sociedad".

Lo importante es apoyar a las mujeres que si tienen este problema de salud, esta enfermedad puedan acudir a una institución donde se les pueda brindar el tratamiento para que esa enfermedad no avance más, tenga un alto y las mujeres puedan tener un estilo de vida diferente.

"Y sobre todo muy importante es el rol de la mujer en el sistema familiar, recordemos que la mujer está más al pendiente de los hijos y como padres de familia de alguna manera enseñamos más con el ejemplo, con la conducta que con el estar repitiendo mensajes de manera oral", continuó la presidenta del CIJ.

Durante la 25 Semana Nacional, compartiendo Esfuerzos, se realizarán actividades en diferentes escuelas, hoteles e instituciones de la localidad como el Instituto de Capacitación para el Trabajo en Sinaloa, el Centro Penitenciario El Castillo, Escuela Secundarias Técnica 81, Escuela Secundaria "Jaime Torres Bodet", la Universidad Autónoma de Occidente, las cuatro clínicas del IMSS en Mazatlán, entre otras.