Aldo Montes reporta con Tomateros de CuliacÃ¡n

Aldo Montes reporta con Tomateros de Culiacán

El tijuanense llega motivado para lanzar una vez más en el equipo guinda

Kevin Juárez

CULIACÁN._ El sexto día de pretemporada de Tomateros de Culiacán se realizó en las instalaciones de la Academia y Museo Interactivo del Beisbol de Sinaloa.

La novedad en el campamento guinda fue el tijuanense Aldo Montes.

El lanzador llegó motivado y agradecido con la directiva por confiar en él para la Temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Muy motivado por otra temporada más, agradecer a la directiva por la invitación y a dar el cien por ciento”, dijo.

El derecho también manifestó que se encuentra en perfecto estado físico.

“Sin lesiones gracias a Dios, y con ganas de trabajar”, señaló el tijuanense de 29 años.

Aldo Montes desconoce si será requerido como abridor o relevista para la temporada que comienza este 11 de octubre.

“Todavía no me dan esa información, eso más adelante me estarán informando todo”, explicó.

Aldo Montes lanzó en verano para Bravos de León, novena con la que disputó 32 juegos, logró cuatro victorias por ocho derrotas y recetó 74 ponches.

“Estuve batallando bastante, poco a poco fui ajustándome y al último terminé muy bien”, comentó.

Sobre el regreso de Benjamín Gil como mánager de Tomateros, Aldo Montes declaró que lo ve con muchas ganas de trabajar y con la vista puesta en el título 12 para la institución.

“Muy contento de que esté aquí nuevamente, viene con muchas ganas de trabajar y con ganas del doce (campeonato para Tomateros)”, finalizó.

Para este lunes se espera que reporten Antonio Lamas, Alexis Wilson y Gonzalo Sañudo.

