Aldo Rocha, del MazatlÃ¡n FC, se ilusiona con jugar en el Tricolor

FUTBOL

Aldo Rocha, del Mazatlán FC, se ilusiona con jugar en el Tricolor

El mediocampista guanajuatense sabe que en su posición hay mucha calidad para la Selección Mexicana, lo que lo obliga a trabajar más fuerte para tener esa oportunidad

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Uno de los elementos más conocidos de los que emigraron de Monarcas Morelia en su transformación en Mazatlán FC es Aldo Rocha, quien se ha consolidado poco a poco en el futbol mexicano.

A tal grado ha elevado su nivel, que Rocha ya ha estado en la mira del seleccionador del Tricolor, el argentino Gerardo Martino, quien ha vertido comentarios muy positivos del mexicano.

“La verdad fue algo que me sorprendió, fue muy grato para mí porque estar en el radar de la Selección (Mexicana) es muy importante y más por algo, que en lo individual, estoy buscando.

“Vi la entrevista que le hizo (a Gerardo Martino) a la empresa, a TV Azteca y pues sí, me sentí muy orgullo al saber que estoy en el radar, no se ha concretado nada, aún no se ha hecho una convocatoria oficial”, expuso Rocha en el programa deportivo Los Protagonistas.

Entre broma y serio, el originario de León, Guanajuato admite que ha elevado su nivel, a tal grado que hasta puede presumir de contar con varios goles en su paso por el balompié mexicano.

“Yo creo que últimamente he crecido mucho futbolísticamente, ahora hasta he hecho goles, lo que me da alegría y mucho gusto”.

El mediocampista sabe que si sigue trabajando igual o más, la oportunidad de vestir la camiseta de México puede suceder.

“Soñar, yo siempre he soñado, lo he declarado que todo el futbolista mexicano sueña con portar la camisa de la Selección (Mexicana) y como siempre lo he dicho, aunque tenga 38 años, si estoy activo, pues trabajaré para ser tomado en cuenta, Dios quiera que sea algo que suceda pronto”.

Sin embargo, Rocha sabe que en su posición hay otros elementos de mucha calidad para ser seleccionado nacional, lo que lo obliga a redoblar esfuerzos en cada práctica y en cada juego para ser tomado en cuenta.

“Que la convocatoria sea porque me la he ganado, porque he trabajado, porque he mejorado, sé que hay mucha competencia, hay jugadores muy buenos en el futbol mexicano dentro de mi posición, pero yo estoy consciente de lo que he hecho y de lo que voy a seguir trabajando, así que esa parte es la que me deja tranquilo, ya que estoy en la mejor disposición”.