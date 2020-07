Alega Morena cuentas públicas en desaseo en Sinaloa; PRI y PAN las defienden y acusan motivos políticos

Faustino Hernández Álvarez y Jorge Villalobos Seáñez criticaron a la bancada de Morena por hacer juego político de las revisiones hechas por la ASE, sostiene buenos manejos de la UAS y otros organismos; Marco Antonio Zazueta Zazueta defiende que se tiene que explicar cómo se gasta cada peso en la entidad

Antonio Olazábal

Morena y el Partido Revolucionario Institucional, así como el Partido Acción Nacional, entraron en un acalorado debate en el tema del rechazo de las cuentas públicas realizado por la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado en la sesión ordinaria realizada el jueves 23 de julio.

Esta comisión que preside Marco Antonio Zazueta Zazueta, perteneciente a la bancada de Morena, que rechazó la mayoría de las cuentas públicas de organismos autónomos como la Universidad Autónoma de Sinaloa, juntas de Alcantarillado y agua potable en Sinaloa, así como las de los 17 de 18 municipios de la entidad, se vio aludida por el PRI y por el PAN, ya que alegaron motivos políticos y falta de conocimiento en la no aprobación de estas cuentas.

Una de las cuentas rechazadas por la Comisión de Fiscalización fue la de la Universidad Autónoma de Sinaloa, misma que fue una de las más defendidas por las bancadas del PRI y del PAN en la pasada sesión, Faustino Hernández Álvarez, sostuvo que en la UAS hay buenos manejos, y pidió a Morena dejar de politizar en torno a la Casa Rosalina, que no en todos lados hay corrupción, así como la bancada que es mayoría en la 63 Legislatura lo afirma.

"Primeramente quiero decirles que como Grupo Parlamentario del PRI, hemos respaldado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la autonomía de la UAS, y también respaldo y respaldamos a las autoridades universitarias en la cabeza del Rector, Juan Eulogio Guerra Liera", recalcó.

"Yo quiero pedirles que este tema de la universidad no se politice, no sé cuántos de todos ustedes o todos nosotros, salimos de la máxima casa de estudios, y lo que debemos de hacer es apoyar a la universidad, claro, respetando la transparencia y lo que ustedes han dicho, pero para todos ustedes todo el tiempo hay corrupción, corrupción, no saben de otra más que pura corrupción, y en eso no estoy de acuerdo, ni estamos de acuerdo como grupo parlamentario del PRI", añadió.

Jorge Iván Villalobos Seáñez, representante de la bancada del PAN también salió en defensa de la máxima casa de estudios en la entidad, y señaló que ya son muchos entes que la han auditado, y ha salido aprobada de esas revisiones, pero la actual Legislatura se empeña en reprobarla a pesar de que afirma, no tiene motivos para ello.

"No puede ser lógico ni creíble, que dos órganos federales, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, de su Gobierno, de Morena, auditen a la universidad, salga aprobado, y vengan una bola de gente que tiene mayoría en el Congreso y la repruebe, y la repruebe nada más por sus pistolas eh, porque nada más se aventaron el recital de observaciones pero no se avientan el recital de solventaciones", subrayó.

El panista indicó que no hay motivos técnicos que avalen la no aprobación de las cuentas públicas de todos los organismos a los que se las han reprobado, solo leen una serie de faltas, pero no se argumenta nada.

"Esta es la tercera o cuarta vez que recitan exactamente lo mismo, miren compañeros, se les dio lectura a los dictámenes en la Comisión de Fiscalización, a petición del Presidente de la Comisión, hoy se les dieron íntegramente y a partir de hoy y para siempre el contenido íntegro de todas las conclusiones técnicas y el contenido del dictamen", explicó.

"Y luego ustedes vienen aquí a leer, y por cierto muchos de ustedes lo hacen hasta mal, y a replicar todo lo que la leyeron la secretaría, y la dirección del área jurídica, eso no es una argumentación, y la verdad es que no se vale, venir aquí a llenarse la boca con el único argumento, de que por las irregularidades presentadas es suficiente para rechazar las cuentas públicas", agregó.

"Falso, otra vez mienten, ¿por qué? Porque tiene que haber una metodología que individualice, que genere un nexo o un vínculo causal entre la irregularidad detectada, la información solventada y la trascendencia a la gravedad para rechazar o aprobar una cuenta", profundizó.

Por su parte, Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de Fiscalización, defendió la no aprobación de la mayoría de las cuentas públicas de gran parte de los organismos en el Estado, recalcó que es tiempo de que la gente sepa en que se va su dinero, en que se gastan cada peso del erario los funcionarios públicos.

"Se ha querido hacer ver aquí, que el Grupo Parlamentario de Morena no tiene argumentos, cómo no señores, vean todos los montos, así se tengan que leer tres, cuatro veces o decirle a la sociedad realmente lo que hay en el desaseo, del dinero que no es nuestro señores, es de las personas que están allá, que nos eligieron, y son a ellos a los que nos debemos", aseveró.

"No nos debemos a ningún Presidente Municipal, ni a ningún Gobernador, ni a ningún Secretario de Estado, ni a nadie de los servidores públicos o funcionarios que apliquen los recursos públicos, nos debemos a la sociedad, y es ellos a quienes tenemos que darles cuentas, por eso es necesario que se enteren de la realidad de lo que está pasando, así se tenga que decir peso por peso lo que hizo falta, pues se va a tener que decir compañeros, les guste o no les guste", subrayó.

El morenista explicó que la metodología con la cual la Auditoría Superior del Estado reprueba o aprueba las cuentas públicas de los entes gubernamentales o autónomos no es la ideal, ya que protege a los organismos que más dinero reciben del erario público.

"Creo que ya es hora de que la sociedad tenga cuentas claras, vámonos siendo realistas, por algo decidimos nosotros cambiar esa determinación técnica de la ASE, no estamos en contra del trabajo que realiza la auditoría, los resultados la ASE los plasma tal cual vienen todos en los informes, vienen los pliegos, las promociones de responsabilidades administrativas, las promociones, las recomendaciones, etcétera", mencionó.

"Ellos toman una muestra en la cual es el método que usan para emitir un juicio sobre un ente... pues oye, el Municipio de Culiacán pues nunca va a reprobar un informe de cuenta pública porque maneja 4 mil millones de pesos y si le hacen falta 200 millones, pues qué a todo dar, y vamos al Municipio de Concordia y con 4 millones lo traen en la soga reprobado, o sea, no es el método de los montos, ese método se creó para proteger a los municipios más grandes y a los entes que manejan mayor recurso", detalló.

"Si realmente vamos todos con la legalidad, que se cumpla la ley, con más acciones, y los entes, están violando las leyes y eso es lo que debe privilegiar la determinación de los dictámenes y no los montos como lo marca las matrices que tiene hasta ahorita la ASE", argumentó.