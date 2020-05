Alegran con mÃºsica el Centro de CuliacÃ¡n, en medio del coronavirus

Alegran con música el Centro de Culiacán, en medio del coronavirus

Los artistas urbanos Diego Hernández y Arnulfo Ibáñez regalan sus coplas a cambio de unas monedas, para llevar comida a su mesas

Leopoldo Medina

El sonido del melodión y la guitarra se hace presente en las calles del Centro de Culiacán, haciendo que transitar por este sitio se vuelva un momento más ameno, gracias a dos artistas urbanos, Diego Hernández y Arnulfo Ibáñez, quienes prefieren ganarse un peso cantando y tocando en espacio abierto, que estar en casa, sin saber si comerán o no ese día.

Frente a la avenida Álvaro Obregón se encuentra Diego Hernández, quien haciendo sonar el melodión, interpreta lo mismo una cumbia que una ranchera, buscando con ello obtener algunas monedas que le ayuden a sobrevivir a esta contingencia.

Cuenta que es originario del pueblo de Tabalá, que en Culiacán vive en una casa hogar llamada el Buen Samaritano, ubicada en la colonia Sanalona, y que por necesidad tiene que salir a la calle a cantar, acompañado de su melodión para pagar su renta, y llevar un poco de alimento, aún sabiendo que no debería de estar fuera.

“Sé que no debo estar en la calle, pero tenemos que comer, y pues ahí recibimos algunas monedas, que salga aunque sea para las tortillas, pero aún así estamos cumpliendo las reglas, mientras las autoridades no nos quiten de aquí, seguiremos chambeando, batallando un poco, pero hay que trabajar”, señaló Hernández.

Su jornada de trabajo empieza a las 6:00 horas, para llegar al Centro y ubicarse por alguna de las banquetas del Centro de la ciudad, buscando donde haya más tránsito de personas.

“A veces vengo acompañado de un guitarrista, o me la aviento solo, y le doy hasta las 3 de la tarde, dependiendo de cómo esté de gente, si veo que está muy lento, le doy hasta la tarde, para reunir un poco más de dinero”.

Su dominio del melodión no pasa desapercibido entre la gente que transita por el lugar, quienes al escucharlo cantar y tocar, le dejan algunas monedas, agradeciendo el gesto con un movimiento de su cabeza.

Antes de la pandemia, dijo, en un día normal lograba reunir entre 300 y hasta 1000 pesos, hoy a lo mucho, llega a juntar un poco más de 100 pesos, pero eso no lo desanima y vuelve al siguiente día para dar con su música un ambiente más ameno a los que circulan por las calles del solitario Centro de Culiacán.

Melodías como Cruzando cerros y arroyos, Lágrimas de sangre, Mujer bonita, Reina mía, entre otras, son algunas de las piezas que durante su estancia frente a Catedral interpreta el artista urbano, amenizando así el vaivén de las personas que andan en la calle.

“Como músico soy muy versátil, no sólo toco el melodión, también domino el acordeón, toco rancheras, norteñas, cumbias, corridos, pero de narcos no, mucha gente me dice que toco muy bonito, y pues eso motiva y más ganas le echamos”.

Comentó que hasta el momento son pocas las personas que se han acercado para brindarle apoyo con alguna despensa que le permita hacer frente a esta situación, agradeciendo a la gente buena que hay en Culiacán por apoyarlo con un poco de alimento, esperando no se olviden de él.

A solo unos cuantos metros de él, por la calle Ángel Flores, se encuentra otro artista urbano, él es don Arnulfo Ibáñez Hernández, quien acompañado de su guitarra, hace más ameno el día de quienes pasan cerca de él rumbo a sus trabajos.

“Aquí andamos oiga, sacando una feria para sobrevivir un poco más, eso del coronavirus nomás nos vino a fregar, y como a nosotros los viejos no hay quién nos ayude, pues aquí estamos sacando pa'l chivo”, expresó Ibáñez Hernández

De carácter ameno y sonrisa contagiosa, cuenta que es originario de Mazatlán, que tiene más de 50 años viviendo en Culiacán, y 71 de edad, sintiéndose como todo un “chavalón”.

“Aún no llego a los 80, me faltan muchos, pero aquí ando, no me puedo quejar, la cosa ahí va más o menos, llego a las 8 de la mañana y me voy hasta las 2 de la tarde, a veces hasta las 3, porque se pone bueno el ambiente, pero ahorita por la situación está muy malo todo, y canto en la calle para comprar comida para mí y mi esposa”.

Ibáñez Hernández resaltó que ante la situación que se vive, hay que buscarle como sea, y aunque ya le han dicho que no salga de su casa, no hace caso, ya que para él es más importante salir para tener algo qué comer en casa, a esperar que la comida llegue sola.

“Tengo que salir a trabajar, la gente no lo entiende, no puedo quedarme con los brazos cruzados, y sin comida; yo canto y mi esposa le ayuda a una persona ahí en el Mercado Garmendia acomodando verdura, si no hacemos esto, no comemos”.

Al sonido de su guitarra y con la algarabía de su voz, don Arnulfo interpreta lo mismo canciones de artistas como Cornelio Reyna, que de Chalino Sánchez, entre otros de su lista de favoritos.

Él y su esposa viven en la colonia Díaz Ordaz, donde rentan una casa pequeña, esperando que las autoridades visiten el lugar y les lleven algunas despensas; mientras tanto, él seguirá acudiendo al centro de la ciudad junto a su guitarra, regalando su voz a cambio de algunas monedas.