Alejandra Barrales, ex presidenta del partido, y Juan Zepeda, Senador, renuncian al PRD

La decisión se toma después de que se anunciara que el partido se sumará al proyecto político Futuro 21

noroeste.com

Juan Manuel Zepeda Hernández y María Alejandra Barrales Magdaleno renunciaron este martes 27 de agosto como militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que el primero fue candidato a gobernador del Estado de México en las elecciones del 4 de junio del 2017, y la segunda presidenta nacional, después de que dicho instituto político se sumó a la nueva plataforma política Futuro 21.

.@JuanZepeda_ y yo queremos compartirles una decisión importante. Gracias por leernos. pic.twitter.com/UKnTBnVStS — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) August 27, 2019

Hoy termina una etapa en mi carrera política. ¡GRACIAS TOTALES! Hasta siempre!!!! 🤘🏻 pic.twitter.com/PrL6qAdsQz — Juan Zepeda (@JuanZepeda_) August 27, 2019

"Hay quienes están viendo en el PRD los cimientos para construir una nueva propuesta política, algunos se opondrán a ello, nosotros en esta disyuntiva hemos decidido cerrar nuestro ciclo en el PRD, siempre agradecidos con quienes confiaron en nosotros y nos apoyaron en todo momento", indicaron ambos en una carta.

En su misiva -que los dos ahora ex perredistas publicaron en sus respectivas cuentas de la red social Twitter-, ambos políticos afirman que seguirán en la lucha, porque así se requiere en un país donde se viven "tiempos de cambio", con una sociedad participativa y ciudadanos que exigen.

“México vive tiempo de cambios, estos ante una sociedad participativa, ciudadanos que exigen, por fin, vivir en un mejor país, lo que nos obliga a quienes vemos en la política la herramienta para lograrlo a repensar, a reinventarnos", añadieron ambos en su texto.

Zepeda Hernández -quien pidió licencia como senador de la República en diciembre pasado por cuestiones médicas y se prevé retome la actividad legislativa en septiembre próximo- aseguró este mismo día que otros partidos lo han buscado para formar parte de sus grupos legislativos, además de que descartó irse por la vía independiente.

"No voy a negar que tengo buenos amigos en todos los partidos y me han buscado de manera informal, pero aunque hay esas charlas de sobremesa no he tomado una decisión", dijo el senador con licencia en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Zepeda Hernández añadió que evaluará una posición de izquierda para unirse a una bancada antes del primero de septiembre. "Hoy nosotros nos vamos con el deber de haber cumplido sin ningún remordimiento, enojo o rencor, es el momento de irnos en paz, es un valor supremo que dejamos a los mexicanos", señaló el senador con licencia.

"Esta decisión duele, pero también reconforta esta serenidad de que el PRD se queda en buenas manos, la salida se da en buenos términos", concluyó el político mexiquense, de 50 años de edad, quien también reveló que estuvo en riesgo su vida, tras complicarse una operación a la que se sometió en meses pasados.

Zepeda Hernández fue presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl (del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015), así como diputado local en el Congreso del Estado de México, y desde el 1 de septiembre de 2018 es senador en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.

Por su parte, Barrales Magdaleno, de 52 años de edad, fue precandidata del PRD para contender a la jefatura de la Ciudad de México en 2018. Antes, de julio de 2016 a diciembre de 2017 fue presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática.

Hasta 2016 fue Secretaria de Educación Pública en el Gobierno de la Ciudad de México, en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Asimismo, fue senadora de la República del 23 de marzo del 2017 al 30 de diciembre de ese mismo año.

Trabajó como sobrecargo en Mexicana de Aviación, aerolínea que se declaró en quiebra. Fue dirigente en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), primero como secretaria de prensa, y posteriormente, como Secretaria General. En el año 2000 fue electa como diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).