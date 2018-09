Alejandro Soto aprovecha el tiempo al mÃ¡ximo en entrenamientos de Venados

LMP

Alejandro Soto aprovecha el tiempo al máximo en entrenamientos de Venados

El lanzador espera ser uno de los abridores de los rojos

Carlos Robles

MAZATLÁN._ En su segundo día de estar en el puerto, el lanzador zurdo Alejandro Soto se encuentra listo para dejarlo todo en el terreno de juego, durante la sesión de entrenamiento de Venados de Mazatlán.

Siendo uno de los lanzadores más sobresalientes del cuadro rojo, el sonorense se integró a los trabajos de preparación junto a sus compañeros, reflejando alegría y pasión en sus prácticas.

“Me siento muy contento y agradecido con Dios, es mi segundo día aquí, donde he trabajado fuerte, tenido una práctica intensa y rápida, por lo que voy a aprovechar el tiempo al máximo”, dijo Soto.

“En estos momentos vengo llegando, pero sé que voy a estar listo, vine a prepararme porque estaba descansando por salud y ahorita me siento muy bien y muy fuerte”, añadió.

Soto espera tener actividad durante los próximos juegos de exhibición, donde buscará dar lo mejor de sí, y ser tomado en cuenta por los coaches para volver a ser uno de los abridores del equipo porteño.

“Me he cuidado de las lesiones, ya uno se va conociendo año con año y sabe cuándo puedes evitar algunas lesiones. Ahorita me siento fuerte y espero me toque lanzar en los juegos (exhibición) para ver qué decisión toman los coaches”, dijo.

“Y aunque he presentado un poco de fatiga, no me he lastimado, he descansado y ahorita vengo al máximo, espero seguir así, por lo que seguiré trabajando para estar sano de cara a esta temporada”.

PARA SABER

Tanto Gilberto Galaviz como Alejandro Soto son de los pocos jugadores que no formaron parte de la gira de preparación que tiene Venados de Mazatlán, por lo que se quedaron a trabajar aspectos técnicos y físicos en el puerto.

Junto a ellos, también se encuentran elementos como Carlos Muñoz, Luis “Caballito” Heredia y Jeremías Pineda, quienes buscan mantenerse en óptimas condiciones en esta pretemporada.